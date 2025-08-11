डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी तक, सेहत के लिए वरदान है अमरूद का सेवन

Guava Benefits In Hindi: आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या और बदलते खानपान के चलते आम इंसान अब बीमारियों से घिरा रहने लगा है. ऐसे में शरीर को प्राकृतिक तरीके से मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने खानपान में उन फलों और सब्जियों को शामिल करें, जो न सिर्फ स्वादिष्ट हों, बल्कि पौष्टिकता से भी भरपूर हों. इन्हीं फलों में एक नाम है 'अमरूद', आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, हर किसी ने इसके गुणों को माना है.

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अमरूद में विटामिन ए, सी और बी6 के साथ-साथ पोटैशियम, फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा, इसमें लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में बेहद कारगर हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमरूद रोजाना खाया जाए, तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होता है. वहीं, आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर इसे काले नमक के साथ खाया जाए, तो पाचन तंत्र को ताकत मिलती है और कब्ज की समस्या दूर हो सकती है.

ये भी पढ़ें- डॉक्टर ने बताया Breakfast में क्या-क्या खाना है सबसे जरूरी है, जिससे पूरे दिन बनी रहेगी आपकी सेहत

बढ़ती उम्र के साथ सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर. अमरूद इन दोनों स्थितियों में मददगार साबित हो सकता है. अमरूद के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखा जा सकता है, वहीं इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों को बेहद औषधीय माना गया है. पत्तों के अर्क या काढ़े का सेवन करने से मसूड़ों से खून आना, मुंह के छाले, और यहां तक कि डायबिटीज की स्थिति में भी राहत मिलती है. कई शोधों में यह भी पाया गया है कि अमरूद के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो ओरल हेल्थ के लिए लाभदायक हैं.

अमरूद में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से यह आंखों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना गया है. यह आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)