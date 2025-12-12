विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के हाथ में नहीं है पल्स, KBC में एक्ट्रेस ने की चैक तो रह गई हैरान, बिग बी ने बताया क्या है माजरा

कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्हें हंसी आती है जब लोग उनके हाथ में पल्स नहीं फील कर पाते हैं.

नई दिल्ली:

कौन बनेगा करोड़पति पॉपुलर गेम शो है, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं. इस शो में कंटेस्टेंट के अलावा खुद बिग बी भी अपनी जिंदगी के कुछ किस्से शेयर करते हुए नजर आते हैं. इसी बीच कौन बनेगा करोड़पति 13 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस अदिति गुप्ता बिग बी की हाथ में पल्स चेक करती हैं और हैरान रह जाती हैं कि उन्हें सुपरस्टार की पल्स फील नहीं होती. इसके बाद बिग बी हंसते हैं और ऐसा होने का कारण बताते हैं. वहीं वह अपने एक्सीडेंट का जिक्र करते हैं.

अमिताभ बच्चन कहते हैं, “मेरी कोई (पल्स रेट) नहीं है. एक एक्सीडेंट के बाद, डॉक्टरों ने मेरी कलाई का ऑपरेशन किया, और तब से मैं अपनी कलाई पर अपनी पल्स महसूस नहीं कर पा रहा हूं. कभी-कभी मैं दूसरों से मजाक में अपनी पल्स चेक करवाता हूं और फिर वे चौंक जाते हैं, उन्हें पल्स नहीं मिलती. मुझे कभी-कभी यह मजेदार लगता है.”

इससे पहले 2020 में एक व्लॉग में अमिताभ बच्चन ने अपने हाथ की चोट के बारे में बताते हुए लिखा, “अगले ही साल (कुली के सेट पर हुए एक्सीडेंट के दो साल बाद) मायस्थीनिया के बाद, मेरे हाथ में एक बम फट गया. हां, फिर से बाएं हाथ में, दिवाली के समय. यह एक नकली ‘अनार' था, चमकता हुआ फव्वारा, और जैसे ही मैं इसे जला रहा था, यह मेरे हाथ में ही फट गया. पूरी हथेली और मेरी कलाई के नीचे का हिस्सा लगभग जल गया. बायां हाथ जैसे पिघल गया था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था. कोई उंगलियां नहीं, कोई नाखून नहीं, कुछ भी नहीं.”

इसके अलावा उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसमें उन्होंने लिखा, काम चालू है. रुमाल हाथ पर लपेटे हुए स्टाइल की तरह या पौकेट में एटिट्यूड दिखाते हुए. काम चल रहा है, जो चलना चाहिए. गौरतलब है कि शोले आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में 4के में रिलीज हो गई है, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. वहीं अमिताभ बच्चन भी एक्स पर ट्रैंड कर रहे हैं.

