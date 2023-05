रोज सुबह उठते ही करें खीरे का सेवन, सेहत के साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद, जानें कैसे करें यूज

ग्लोइंग स्किन के लिए खीरे का इस्तेमाल कैसे करें | How to Use Cucumber For Glowing Skin

खीरे का जूस पिएं

अगर आप ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन पाना चाहते हैं तो आप खीरे का जूस पी सकते हैं. रोज खाली पेट इसके जूस का सेवन करने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रखने के साथ स्किन में ग्लो लाने में भी मदद करेगा.

खीरे का फेस पैक

अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और उस पर पिंप्लस, दाग-धब्बे हैं तो आप खीरे का फेस पैक लगा सकते हैं. इसकी तासीर ठंडी होती है जो पिंप्लस को दबर करने में मदद करेगी. इसको बनाना बेहद आसान है इसके लिए खीरे को कद्दूकस कर के इसे अपने फेस पर 15-20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. फिर सादे पानी से मुंह धो लें.

खीरे का सलाद

आप अपनी डाइट में खीरे के सलाद को भी शामिल कर सकते हैं. खाने के साथ या फिर सिर्फ खीरे का सेवन आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

