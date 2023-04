झड़ गए हैं आधे से ज्यादा बाल तो आज से ही डाइट में शामिल कर लें ये 4 चीजें, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल

रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, गायब हो जाएंगी झुर्रियां, ग्लो करेगी स्किन

बालों को मजबूत बनाने के लिए डाइट में शामिल करें ये फूड्स | Include these foods in your diet to strengthen your hair

अंडे

अंडे में प्रोटीन और बायोटिन पाया जाता है, जो बालों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है. आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ओट्स

ओट्स में आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई और विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और उनको टूटने से बचाने में भी लाभदायी हो सकते हैं. आप अपनी डेली डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं.

आंवला

आंवले में विटामिन ई, सी और आयरन पाया जाता है यह सभी चीजें बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. इसका सेवन ना सिर्फ बालों को टूटने से बचाने में मदद करेगा बल्कि इनको काला करने में भी मदद कर सकता है.

फैटी फिश

अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बालों को मजबूत बनाने के लिए फिश का सेवन भी कर सकते हैं. फैटी फिश यानी सैल्मन, हिलसा जैसी मछलियों का सेवन बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

