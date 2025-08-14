बालों को जड़ से काला करने में मदद करेंगी आपके किचन में मौजूद ये 4 चीजें, जानें बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका, कभी नहीं लगानी पड़ेगी डाई

White Hair Home Remedies: आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा देखी जा रही है. हम बात कर रहे हैं बालों के समय से पहले सफेद होने की. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाल आखिर कम उम्र में इतनी जल्दी सफेद होने क्यों लग गए हैं. अगर नहीं सोचा है तो आज हम आपको बताएंगे बालों के समय से पहले सफेद होने के कारणों के बारे में और साथ ही साथ एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा जो आपके बालों को काला कर के उन्हें लंबा, घना और मजबूत बनाने में भी आपकी मदद करेगा. इस देसी नुस्खे को बनाने के लिए आपको केवल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसका रिजल्ट आपको सुपर से भी ऊपर मिलेगा और ये गारंटी ले रहे हैं आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी. सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी. तो चलिए जानते हैं ये तेल कैसे आपके बालों को काला, घना और मजबूत बनाती है और इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका.

बाल सफेद क्यों होते हैं (Cause of White Hair)

बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है और हम सभी के बाल समय के साथ सफेद होते हैं. लेकिन अगर वक्त के पहले और छोटी उम्र में ही बाल सफेद होने लगे तो ये एक समस्या है.

जेनेटिक

इसका पहला कारण जेनेटिक हो सकता है. अगर आपकी फैमिली में लोगों के बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि आपके बाल बहुत जल्दी सफेद होंगे. ये बेसिकली जीन्स की वजह से होता है.

पॉल्यूशन और सनलाइट

बालों के सफेद होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन और सन लाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर. इन दोनों ही चीजों की वजह से हमारे बाल कमजोर होने लग जाते हैं और बालों में पाया जाने वाले मेलनिन यानि जो पिगमेंट इनको काला करना है वो कमजोर होने लग जाता है. जिससे वो वक्त के पहले सफेद होने लग जाते हैं.

न्यूट्रिशन की कमी

बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जैसे विटामिन बी12, आयरन और कॉपर ये हमारे बालों के रंग को बनाए रखने में बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं. अगर आपके शरीर में इनकी कमी है तो ये भी एक वजह है जो बालों को वक्त से पहले सफेद बना सकता है.

स्ट्रेस

इसके साथ ही स्ट्रेस भी आपके बालों को समय से सफेद करने की वजह बन सकता है.

बालों को नेचुरली काला करने का देसी नुस्खा ( White Hair Home Remedies)

सामग्री

एक से डेढ़ कप नारियल का तेल ( वर्जिन कोकोनेट ऑयल)

इसके अंदर हेल्दी फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि बालों को गहराई से पोषण देते हैं. इसके साथ ही ये बालों के अंदर जड़ों तक जाता है और इसका प्रोटीन हेयर डैमेज को कम करता है और बालों को हेल्दी मजबूत और काला करने में हेल्प करता है.

एक से डेढ़ कप फ्रेश करी पत्ता

करी पत्ता एक मामूली पत्ता नहीं है. इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन और प्रोटीन वगैरह जो बालों के रंग को बरकरार रखने में मदद करते हैं. इसके साथ ही जड़ों को मजबूत बनाते हैं और गिरने से रोकते हैं.

चार चम्मच मेथी दाना

मेथी दाना में फोलिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी के अलावा बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों की ग्रोथ में मदद करते हैं जिससे नए बाल तेजी से निकलते हैं. इसके साथ ही बालों का टूटना, झड़ना और कमजोर होना कम होता है.

पांच चम्मच आंवला पाउडर

आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि आंवला बालों की हेल्थ को सुधारने के लिए और उसके नेचुरल रंग को बनाए रखने में कारगर होता है. ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और इसके टूटने और झड़ने को रोकता है.

कैसे बनाएं ( How to make Natural Hair Oil)

इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के तेल को लोहे की कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दीजिए. इस बात का ध्यान रखें की तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और हल्की आंच पर ही इसको गर्म करना है. इसके बाद इसमें करी पत्ता और मेथी दाना डालकर लगभग 5 मिनट तक इसको पकने देना है. तेल का रंग धीरे-धीरे हरा होने लगेगा. इसके बाद इसमें आंवला पाउडर मिलाकर इसे पकने दीजिए. जब तेल गर्म हो जाए इसमें धुआं निकलने लगे और करी पत्ता जल सा जाए तो बस इस तेल को आग से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए. ठंडा होने पर इसको छानकर एक कांच की बोतल में भर लीजिए. आपका मैजिकल हेयर ऑयल बन कर तैयार हो गया है.

कैसे करें इस्तेमाल ( How to Use)

इस तेल को हफ्ते में दो बार रात को सोते समय अपने बालों की जड़ों पर लगा लीजिए. हल्के हाथों से अपने बालों कि मसाज करें. और सुबह माइल्ड शैंपू से अपने बालों को धो लीजिए. बेहतर रिजल्ट के लिए 2-3 महीने तक इस तेल का इस्तेमाल करें और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा.

