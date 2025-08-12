कंघी करते ही हाथों में आ जाता है बालों का गुच्छा, तो डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड

Foods To Prevent Hair Fall : बरसात की फुहारें भले ही मन को सुकून दें, लेकिन आपके बालों के लिए ये मौसम किसी चुनौती से कम नहीं होता. बारिश के मौसम में बालों का झड़ना और कमजोर होना आम समस्या हो सकती है और लगातार नमी, पसीना और गंदगी बालों को कमजोर बनाकर उन्हें रूखा, बेजान और झड़ने वाला बना देती हैं. सिर पर सीधा तेल लगाने या शैम्पू बदलने से काम नहीं चलता- हो सकता है असली जड़ आपके खाने में छुपी हो. अगर आप चाहते हैं कि मानसून में भी आपके बाल चमकदार और मजबूत बने रहें, तो अपने खानपान में कुछ खास सुपरफूड्स को जगह दे सकते हैं, आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो बरसात में आपके बालों की हेल्थ को नेचुरल तरीके से बेहतर बना सकती हैं.

बालों का झड़ने से रोकने के लिए उपाय- (Foods To Prevent Hair Fall)

1. अंडा (Eggs)

अंडे में प्रोटीन और बायोटिन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी हो सकते हैं. मानसून में बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं, ऐसे में अंडा खाने से हेयर फॉलिकल्स मजबूत हो सकते हैं और बालों को अंदर से पोषण मिल सकता है.

2. बीज (Seeds)

सन बीज, चिया सीड्स और कद्दू के बीज जैसे बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और जिंक पाया जाता है, जो स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते हैं और डैंड्रफ से भी बचा सकते हैं.

3. सूखे मेवे (Dry Fruits)

बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे सूखे मेवों में विटामिन E, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो बालों की चमक और मजबूती के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. बरसात में बालों में जो बेजानपन आता है, वह इनसे काफी हद तक कम हो सकता है.

4. विटामिन C से भरपूर चीजें

नींबू, आंवला, संतरा जैसी चीजों में विटामिन C होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद कर सकता है. कोलेजन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और मानसून में होने वाली इंफेक्शन से भी सुरक्षा दे सकता है.

5. गाजर (Carrot)

गाजर में विटामिन A भरपूर पाई जाती है, जो स्कैल्प की हेल्थ और बालों के नेचुरल ऑयल बैलेंस को बनाए रख सकता है. यह ड्राईनेस और हेयर फॉल को कम कर सकता है.

