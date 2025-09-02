विज्ञापन
विशेष लिंक

थक्केदार दही जमाने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक, मार्केट का लाना जाएंगे भूल

Curd Setting Tricks: क्या आप भी घर पर मार्केट जैसा थक्केदार दही जमाना चहाते हैं, तो अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय.

Read Time: 3 mins
Share
थक्केदार दही जमाने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक, मार्केट का लाना जाएंगे भूल
Dahi Kaise Jamaye: दही जमाने के लिए क्या करें.

Dahi Jamane Ka Tarika: दही को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में हम दही खाना चाहते हैं, लेकिन जब भी दही को घर पर जमाने की बात आती है हमें मार्केट जैसा नहीं मिल पाता है. अगर आप भी घर पर परफेक्ट दही जमाने का उपाय तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बता रहे हैं जिससे आप आसानी से थक्केदार दही जमा सकते हैं. आपको बता दें कि दही में विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए, प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. कुछ लोगों को रात के समय दही खाने से सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है इसलिए आप अपने बॉडी के अनुसार की इसका सेवन करें.

दही जमाने का तरीका- (Dahi Jamane Ka Tarika)

दही को जमाने के सबसे पहले दूध को एक बड़े बर्तन में डालें और इसे उबाल लें. दूध को उबालने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं. फिर दूध को उबालने के बाद, इसे ठंडा होने दें. दूध का तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. दही का जामन (दही का बैक्टीरियल कल्चर) दूध में मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. दूध को एक साफ और सूखे बर्तन में डालें और इसे एक गर्म और शुष्क स्थान पर रखें. दूध को 6-8 घंटे के लिए जमने दें. दही जमने के बाद, इसे फ्रिज में रखें और ठंडा होने दें.

दही खाने के फायदे- (Dahi Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को कम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- डायबिटीज से लेकर मोटापा तक, इन 7 बीमारियों में फायदेमंद हैं सूरजमुखी के बीज, जानिए फायदे और उपयोग का तरीका 

Latest and Breaking News on NDTV

2. इम्यून सिस्टम- 

दही में प्रोबायोटिक्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

3. हड्डियों- 

दही में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों की मजबूती में मदद कर सकते हैं.

4. मोटापा-

दही में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन प्रबंधन में मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो दही को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

5. स्किन-

दही में मौजूद पोषक तत्व स्किन और बालों को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Curd Setting Tips, Dahi Kaise Jamaye, How To Setting Thick Curd Like Burfi, Dahi Jamane Ka Tarika, Curd Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com