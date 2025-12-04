सर्दियों में गाढ़ी दही कैसे जमाएं, दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है?

How To Set Curd Faster In Winter: ठंड के मौसम में घर पर दही जमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि कई लोगों को अक्सर इस परेशानी का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग घर पर दही जमाते हैं लेकिन वो अच्छे से गाढ़ा जम नहीं पाता है. अगर आप भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको दही जमाने का आसान तरीका पता रहे है जिसकी मदद से आप आसानी से दही को जमा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो उपाय.

ठंड में कैसे जमाएं दही- (Dahi Kaise Jamaye)

सबसे पहले दूध को हल्का गर्म कर लें, ये इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें आराम से उंगली डाल सकते हैं. दही जमाने के लिए एक बर्तन लें और उसमें एक बड़ा चम्मच दही डालें, इस दही को बर्तन के अंदर चारों तरफ अच्छे से लगा दें. दही वाले बर्तन में हल्का गुनगुना दूध डालें और इसे दो से तीन बार फेंट लें, जिससे झाग बनने लगे. इसके बाद गैस पर एक बड़ा खाली प्रेशर कुकर रखें और उसे दो से तीन मिनट तक गर्म करें, ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो. इस गर्म कुकर में पहले एक मोटा अखबार रखें और फिर दही वाला बर्तन उसमें रख दें. ऊपर से ढक्कन लगाने के बाद इसे चार से पांच घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद आपकी दही परफेक्ट तरीके से जम जाएगी.

बिना जामन के दही कैसे जमाएं (How to make curd without curd)

बिना जामन के दही जमाने के लिए एक कटोरे में गुनगुना दूध लें. इसमें आधा नींबू निचोड़ दें. अब चम्‍मच की मदद से धीरे-धीरे मिलाएं. इस कटोरे को ढक दें और 8-10 घंटे के लिए अलग रख दें. आप इसे सूती कपड़े से कवर कर सकते हैं. यह देर तक गर्म रहेगा और बेहतर दही बनेगा.

दही में कौन सी विटामिन पाया जाता है- (Which vitamin does in curd)

दही में विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और विटामिन B12 पाया जाता है, साथ ही इसमें विटामिन A, विटामिन B6, और विटामिन D भी अच्छी मात्रा में होते हैं. इसके अलावा, दही कैल्शियम, प्रोटीन, पोटैशियम और अन्य खनिजों का भी एक अच्छा सोर्स है. ठंड के मौसम में दिन के समय दही का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है.

