दही में कौन सा विटामिन होता है, यहां जानें, रोज दही खाने से क्या फायदा होता है?

Dahi Khane Ke Fayde In Hindi: दही में कौन से विटामिन पाए जाते हैं और इसे खाने से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं, इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं, तो स्टोरी में बने रहिए. 

Dahi khane ke kya fayde hain

Dahi Khane Ke Fayde In Hindi: जब तक खाने की थाली में दही न हो खाने का मजा नहीं आता, कई लोग इसे रायता की तरह खाना पसंद करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं, जो इसका सेवन लस्सी या छाछ के रूप में करते हैं. नियमित रूप से दही खाने से पेट ठीक रहता है यह तो सभी को पता होगा, लेकिन इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं और इसे खाने से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं, इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं, तो स्टोरी में बने रहिए. 

दही में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं?

  • विटामिन डी: दही में विटामिन डी पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है. 
  • विटामिन बी12: दही में मौजूद विटामिन बी12 नसों और दिमाग के लिए जरूरी माना जाता है.  
  • विटामिन बी2: दही में विटामिन बी2 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में ऊर्जा बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है. 
  • विटामिन बी6: दही में मौजूद विटामिन बी6 मेटाबॉलिज्म को तेज करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. 

दही खाने के फायदे

इम्यूनिटी: दही प्रोबायोटिक्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायता कर सकता है. अगर आप बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो नियमित रूप से दही का सेवन आपके शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

हड्डियां: दही कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है. जो लोग कमजोर हड्डियों की समस्या या ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं, उनके लिए दही को अपनी डाइट में शामिल करना अच्छा माना जा सकता है. यह हड्डियों में मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

दिल: दही का सेवन हार्ट के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

