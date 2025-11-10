विज्ञापन
अंडे का छिलका जल्दी उतारने के लिए क्या करें? उबलते समय डालें ये चीज, खुद-ब-खुद निकलेगा कवर

How to Peel Eggs Quickly: कई बार उबले अंडे छीलने में पसीने छूट जाता है. या तो छिलका गूदे के साथ बाहर निकल आता है या फिर आता ही नहीं है. ऐसे में अंडा जल्दी और आसानी से छीलने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं कमाल की ट्रिक्स.

Read Time: 4 mins
अंडे का छिलका जल्दी उतारने के लिए क्या करें? उबलते समय डालें ये चीज, खुद-ब-खुद निकलेगा कवर
How to Peel Eggs Quickly: अंडे उबालते समय उसमें नमक डाल सकते हैं.

Boiled Egg Peeling Hack: सर्दियों में उबले अंडे खाना भला किसी पसंद नहीं होता है. खासकर जिम और एक्सरसाइज करने वालों की ये पहली पसंद होती है. अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता और अच्छा स्रोत है. उबले अंडे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और चटनी के साथ खाना दिन बना देता है, लेकिन सबसे मुश्किल तब आती है जब उबले अंडे ठीक से छीले नहीं जाते हैं. कई बार गूदे समेत छिलका बाहर निकल आता है और बहुत बार छिलके निकालना ही एक टास्क बन जाता है. तो ऐसा क्या करें कि अंडे का छिलका बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल आए. यहां हमने कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिन्हें आजमाकर आप अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं अंडा छीलने का सही और आसान तरीका.

अंडे का छिलका क्यों चिपकता है? | Why Does Eggshell Stick?

अंडे का छिलका उसके अंदर की झिल्ली से जुड़ा होता है. जब अंडा ताजा होता है, तो उसकी झिल्ली ज्यादा मजबूत होती है और छिलका आसानी से नहीं निकलता. इसके अलावा अगर अंडा बहुत ज्यादा उबल जाए या बहुत कम, तो भी छिलका निकालना मुश्किल हो जाता है.

अंडा उबालते समय क्या डालें? अंडे का कवर जल्दी कैसे उतरेगा? | What to Add When Boiling Eggs? How can I remove the eggshell quickly?

1. नमक और बेकिंग सोडा

अगर आप अंडे उबालते समय पानी में नमक या बेकिंग सोड़ा डालते हैं तो छीलते हुए अंडे का छिलका जल्दी निकल आता है. अब जब भी आप अंड उबालें तो पहले ये दो चीजें जरूर मिलाएं.

कैसे करें इस्तेमाल:

  • एक बर्तन में पानी लें और उसमें अंडे डालें.
  • पानी में 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें.
  • अब अंडों को मध्यम आंच पर 10–12 मिनट तक उबालें.
  • उबालने के बाद अंडों को तुरंत ठंडे पानी में डाल दें. इससे छिलका और भी जल्दी निकलेगा.
  • नमक अंडे की झिल्ली को ढीला करता है और बेकिंग सोडा pH को बदलकर छिलके को अलग करने में मदद करता है.

2. पानी में नींबू का रस डालना चाहिए

जब आप अंडे उबलने के लिए रख रहे हों, तो पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें. ये ट्रिक भी जल्दी छिलका उतारने में मदद करती है. आप चाहें तो नींबू को काटकर आधा पीस पानी में पूरा डाल सकते हैं.

उबलने के बाद अंडे का ठंडे पानी में डालें:

जब अंडा उबलने के बाद गर्म होता है, तो उसकी झिल्ली और छिलका आपस में चिपके रहते हैं. लेकिन, जैसे ही आप उसे ठंडे पानी में डालते हैं, दोनों के बीच गैप बनता है और छिलका आसानी से निकल जाता है. अगर समय हो तो अंडों को 5–10 मिनट तक ठंडे पानी में रखें, फिर हल्के हाथों से छिलका उतारें.

ये टिप्स भी आएंगे काम:

  • पुराने अंडे ताजे अंडों की तुलना में आसानी से छिलते हैं. अगर आपके पास कुछ दिन पुराने अंडे हैं, तो उन्हें उबालना बेहतर रहेगा.
  • अंडों को उबालते समय धीमी आंच रखें ताकि वे फटें नहीं और अंदर से अच्छे से पक जाएं.
  • छिलका उतारने से पहले अंडे को हल्के से टेबल पर टकराकर दरार बना लें, इससे छिलका जल्दी निकलेगा.

अब आपको अंडे का छिलका उतारने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बस उबालते समय पानी में नमक और बेकिंग सोडा डालें और उबालने के बाद ठंडे पानी में रखें. छिलका खुद-ब-खुद निकल जाएगा. यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि बार-बार काम आने वाला है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

