सर्दियों में रोज सोने से पहले दूध में ये चीज मिलाकर पिएं, सपने में भी सोचे नहीं होंगे ऐसे फायदे मिलेंगे

Best Bedtime Drink: सर्दियों में अगर आपने रात को सोते समय दूध में ये एक चीज मिलाकर पी ली तो कई कमाल के स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे. जान जाएंगे तो आप भी आज से ही पीना शुरू कर देंगे.

Turmeric Milk Benefits in Winters: सर्दियों का मौसम शरीर को आराम देने और सेहत सुधारने का सबसे अच्छा समय होता है. ठंडी हवा, गर्म कपड़े और गरमागरम खाने के बीच अगर आप अपने रूटीन में कुछ छोटे बदलाव करें, तो सेहत में बड़े फायदे मिल सकते हैं. ऐसा ही एक आसान लेकिन चमत्कारी उपाय है रात को सोने से पहले दूध में हल्दी (Turmeric in Milk) मिलाकर पीना. जी हां, हल्दी वाला दूध (Haldi Doodh) जिसे आमतौर पर गोल्डन मिल्क कहा जाता है, सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. यह नुस्खा इतना असरदार है कि इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

क्यों है हल्दी वाला दूध सर्दियों में रामबाण? | Why Is Turmeric Milk a Panacea in Winter?

हल्दी में कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है जो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. जब इसे गर्म दूध के साथ लिया जाता है, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, सर्दी-खांसी से बचाने और हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए यह एक आइडियल ड्रिंक है.

हल्दी वाले दूध के चमत्कारी फायदे | Miraculous Benefits of Turmeric Milk (Haldi Dudh Pine Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी को बूस्ट करता है

सर्दियों में वायरल संक्रमण, फ्लू और खांसी-जुकाम आम होते हैं. हल्दी वाला दूध शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है.

2. नींद को बेहतर बनाता है

रात को हल्दी वाला दूध पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद गहरी आती है. यह मानसिक तनाव को भी कम करने में बेहद मददगार होता है.

3. जोड़ों और हड्डियों के दर्द में राहत

ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है. हल्दी वाला दूध सूजन कम करता है और हड्डियों को मजबूती देता है. सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए.

Photo Credit: iStock

4. त्वचा को चमकदार बनाता है

हल्दी में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो त्वचा को अंदर से साफ करते हैं. रेगुलर सेवन से त्वचा में निखार आता है और मुंहासे भी कम होते हैं. ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है.

5. पाचन तंत्र को सुधारता है

सर्दियों में भारी खाना खाने से अपच की समस्या हो सकती है. हल्दी वाला दूध पाचन को बेहतर करता है और गैस-कब्ज से राहत देता है. पेट की दिक्कत रहती है तो जरूर सेवन करें.

कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?

सामग्री:

  • 1 गिलास गर्म दूध
  • आधा चम्मच हल्दी पाउडर
  • स्वाद अनुसार शहद या गुड़ (वैकल्पिक)

विधि:

  • दूध को अच्छे से गर्म करें.
  • उसमें हल्दी मिलाएं और अच्छी तरह चलाएं.
  • चाहें तो थोड़ा शहद या गुड़ मिलाकर स्वाद बढ़ा सकते हैं.
  • इसे सोने से 30 मिनट पहले पी लें.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • हल्दी की मात्रा सीमित रखें. ज्यादा मात्रा से जलन या गर्मी महसूस हो सकती है.
  • अगर आपको हल्दी से एलर्जी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.
  • डायबिटीज या अन्य गंभीर बीमारी वाले लोग शहद या गुड़ का सेवन सावधानी से करें.

सर्दियों में हल्दी वाला दूध एक ऐसा घरेलू उपाय है जो न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि इम्यूनिटी, नींद, त्वचा और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है. इसे रोजाना अपनी रात के रूटीन में शामिल करें और खुद फर्क महसूस करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

