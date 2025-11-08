अंडे और आलू उबालते समय नींबू डालने से क्या होता है? 90% लोग नहीं जानते किचन की इस ट्रिक के बारे में

Lemon Trick For Boiling Eggs: रसोई में कुछ छोटी-छोटी बातें ऐसी होती हैं जो बड़े काम की होती हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. हम सभी ने कभी न कभी अंडे और आलू उबालने का काम किया है, चाहे वो नाश्ते के लिए हो, अंडा करी हो या सलाद बनाने के लिए या फिर किसी खास डिश के लिए. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि उबालते समय अगर पानी में नींबू का टुकड़ा डाल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यह एक ऐसी किचन ट्रिक है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका असर इतना शानदार होता है कि एक बार जानने के बाद आप इसे हर बार अपनाना चाहेंगे. आइए जानते हैं कि नींबू डालने से क्या होता है और क्यों यह तरीका इतना कारगर है.

इसे भी पढ़ें: दही और प्याज साथ खाने से हो सकता है पेट में बवाल, जानिए क्या कहती है रिसर्च और आयुर्वेद

क्या नींबू डालने से अंडे उबालना आसान होता है? | Benefits of Adding Lemon Makes Boiling Eggs Easier

जब अंडे उबाले जाते हैं, तो कई बार उनका छिलका फट जाता है या उबालने के बाद छिलका निकालना मुश्किल हो जाता है.

नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड पानी की pH वैल्यू को बदल देता है, जिससे अंडे का छिलका थोड़ा सख्त हो जाता है और उबालते समय टूटता नहीं.

इसके अलावा, उबले अंडे का छिलका आसानी से निकलता है, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

आलू के लिए भी है फायदेमंद है ये ट्रिक:

आलू उबालते समय नींबू डालने से आलू जल्दी गलते हैं और उनका रंग हल्का बना रहता है.

कई बार आलू उबालने के बाद उनका रंग थोड़ा काला या मटमैला हो जाता है. नींबू का एसिडिक नेचर इस प्रक्रिया को रोकता है और आलू साफ-सुथरे और सफेद दिखते हैं.

यह ट्रिक खासतौर पर तब काम आती है जब आपको आलू सलाद या स्नैक्स के लिए इस्तेमाल करने हैं.

सफाई और गंध से राहत:

अंडे उबालते समय अक्सर गंध आती है, खासकर अगर अंडे थोड़े पुराने हों. नींबू डालने से यह गंध काफी हद तक कम हो जाती है.

नींबू का टुकड़ा पानी में डालने से बर्तन में चिपचिपाहट नहीं होती और सफाई भी आसान हो जाती है.

जब आप अंडे या आलू उबालने के लिए पानी चढ़ाएं, तो उसमें एक नींबू का टुकड़ा या थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें.

चाहें तो नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं, ये भी असरदार होते हैं.

उबालने के बाद अंडे और आलू को ठंडे पानी में डालें, जिससे उनका छिलका और टेक्सचर बेहतर बना रहे.

नींबू डालकर अंडे और आलू उबालना एक स्मार्ट किचन हैक है जो न सिर्फ खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि स्वाद और दिखावट को भी बेहतर करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)