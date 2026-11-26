सड़क किनारे मिलने वाले मोमो का स्वाद तो आपने खूब चखा होगा, लेकिन असली मजा तो उसकी तीखी और गाढ़ी लाल चटनी के साथ ही आता है. कई बार घर पर मोमो तो बन जाते हैं, लेकिन बाजार जैसी चटनी नहीं बन पाती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान चीजों की मदद से घर पर ही मोमो वाली चटनी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको टमाटर, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और अदरक की जरूरत होगी. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

मोमो चटनी बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

मोमो चटनी बनाने के लिए टमाटर 500 ग्राम, सूखी लाल मिर्च 10 से 12, लहसुन 10 से 12 कलियां, अदरक 3 से 4 छोटे टुकड़े, हरा धनिया थोड़ा सा, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, सोया सॉस 1 छोटी चम्मच, टोमैटो केचप 2 छोटी चम्मच, तेल और नमक जरूरत के अनुसार आदि.

सबसे पहले टमाटर और मिर्च को उबाल लें

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में करीब एक लीटर पानी डालकर गर्म करें. इसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर डाल दें. अब थोड़ा हरा धनिया डालकर कड़ाही को ढक दें. मीडियम आंच पर करीब 4 से 5 मिनट पकाएं. जब टमाटर नरम होकर अपनाा छिलका छोड़ने लगें तो गैस बंद कर दें. टमाटर ठंडे होने पर उनका छिलका उताार लें.

बिना पानी डाले तैयार करें गाढ़ा पेस्ट

बता दें कि अब उबले हुए टमाटर, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन को मिक्सर जार में डालें. इन्हें बिना पानी मिलाए बारीक पीस लें. टमाटर में पहले से पानी मौजूद होता है, इसलिए अलग से पाानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

प्याज और मसालों से बढ़ाएं चटनी का स्वाद

अब कड़ाही में एक चम्मच तेल गर्म करें और बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें. इसके बाद तैयार टमाटर वाला पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब नमक, सोया सॉस और टोमैटो केचप डाल दें. मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं. अगर आपको ज्यादा खट्टा स्वााद पसंद है तो थोड़ा विनेगर भी मिला सकते हैं.

फ्रिज में एक हफ्ते तक कर सकते हैं स्टोर

इसके अलावा, जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें. इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखें. इसकी शेल्फ लाइफ तय नहीं है, इसलिए हमेशा साफ और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें. अगर चटनी के रंग, खुशबू या स्वाद में बदलााव दिखे तो इसका इस्तेमाल न करें. इस तरह घर पर बनी तीखी और चटपटी चटनी को आप मोमो के अलाावा स्प्रिंग रोल, कटलेट और दूसरे स्नैक्स के साथ भी परोस सकते हैं.

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(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)