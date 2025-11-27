विज्ञापन
विशेष लिंक

किचन में मौजूद इन चीजों से बनाएं टेस्टी चटनी, इम्यूनिटी की फौज हो जाएगी तैयार, हर बीमारी को हराने में माहिर

Immunity-Boosting Chutney: आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो आपकी किचन में आसानी से मिल जाती हैं और जिनसे बनी चटनी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है.

Read Time: 4 mins
Share
किचन में मौजूद इन चीजों से बनाएं टेस्टी चटनी, इम्यूनिटी की फौज हो जाएगी तैयार, हर बीमारी को हराने में माहिर
Immunity-Boosting Chutney: चटनी से खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है.

Chutney for Immunity: आज के समय में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स, पाउडर और दवाइयों की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे किचन में ही ऐसे खजाने मौजूद हैं, जिनसे शरीर की इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से मजबूत किया जा सकता है. हमारे पूर्वज महंगे हर्बल टॉनिक नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी बीमारियां कम होती थीं, क्योंकि उनके खाने में नेचुरल मसाले, जड़ी-बूटियों और देसी नुस्खों का इस्तेमाल होता था. इन्हीं में से एक है चटनी, जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देने का काम भी करती है.

चटनी भारतीय भोजन का ऐसा हिस्सा है जिसे भोजन के साथ मिलाने पर स्वाद दोगुना हो जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर ये चटनी कुछ चुनिंदा इम्यूनिटी-बूस्टर सामग्री से बनाई जाए, तो यह आपके शरीर में ऐसी फौज खड़ी कर सकती है, जो बैक्टीरिया, वायरस और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाने के लिए तैयार रहती है? आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो आपकी किचन में आसानी से मिल जाती हैं और जिनसे बनी चटनी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है.

इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चटनी कैसे बनाएं? | How to Make Immunity Boosting Chutney?

1. लहसुन की चटनी

लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो शरीर में रोगाणुओं को खत्म करने में मदद करता है. लहसुन की चटनी रोजाना खाने से सर्दी, फ्लू और इंफेक्शन की संभावना कम होती है. यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी सहायक है.

2. अदरक-पुदीना चटनी

अदरक, पुदीना और नींबू का कॉम्बिनेशन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है. यह चटनी फेफड़ों को साफ करती है, पेट की गैस और जलन कम करती है तथा शरीर को हानिकारक वायरस से बचाने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: दही में ये एक चीज मिलाकर खाने से सारी पेट की गंदगी निकल आएगी बाहर, पेट का हर कोना हो जाएगी साफ

3. आंवला धनिया चटनी

आंवला विटामिन-सी का बेहतरीन स्रोत है, जबकि धनिया शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है. इन दोनों से बनी चटनी इम्यूनिटी बढ़ाने का शाकाहारी सुपरफूड है, जो खून को भी साफ करता है और बालों व त्वचा के लिए फायदेमंद होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

4. तुलसी-लौंग चटनी

तुलसी में प्राकृतिक एंटीवायरल गुण होते हैं और लौंग शरीर को बैक्टीरियल इंफेक्शंस से बचाती है. इन दोनों की चटनी गले की खराश, खांसी, जुकाम और एलर्जी के खिलाफ ढाल बनकर काम करती है.

5. मेथी-अखरोट चटनी

मेथी पाचन को सुधरती है और शरीर में शुगर कंट्रोल करती है, वहीं अखरोट ओमेगा-3 फैट से भरपूर होता है, जो दिमाग और हृदय के लिए फायदेमंद है. इनसे बनी चटनी पोषक तत्वों का पावरहाउस है और शरीर को थकान से उबरने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये चीज खा लें, पेट की चर्बी ऐसे पिघलाएगी जैसे गर्मी में बर्फ

चटनी सिर्फ खाना स्वादिष्ट नहीं बनाती, बल्कि अगर सही चीजों से बनाई जाए तो यह आपके शरीर की इम्यूनिटी को हथियारों से लैस कर देती है. यह एक ऐसा घरेलू उपाय है जिसे रोज के खाने में बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के शामिल किया जा सकता है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Immunity-Boosting Chutney, Easy Chutney Recipes, Tasty Chutney For Immunity, Chutney For Defeating Diseases, How To Make Immunity-Boosting Chutney, Best Chutney For Immunity, Chutney Recipes For Immunity, Immunity-Boosting Chutney Benefits, Chutney For Immunity, How To Make Easy And Tasty Chutney For Immunity, Best Immunity-Boosting Chutney, Easy And Quick Chutney Recipes For Immunity, Immunity-Boosting Chutney For Winter, Chutney Recipes For Immunity And Energy
Get App for Better Experience
Install Now