अमरूद की सब्जी खाई है? कभी नहीं भूल पाओगे स्वाद, यहां जान लो आसान और Quick Recipe

Amrud Sabji Quick Recipe: अमरूद एक पौष्टिक फल है जिसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है, यह न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने में मदद करता है. ज्यादातर लोग अमरूद को कच्चा नमक या मिर्च लगाकर उसका आनंद लेते हैं या फिर उसके पत्ते चबाकर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सब्जी भी बनाई जाती है? तो चलिए अब जानते हैं अमरूद की सब्जी बनाने की क्या रेसिपी है.

Amrud Ki Sabji Khane Ke Fayde | अमरूद की सब्जी कैसे बनाएं

सामग्री:

अमरूद (2-3)

तेल (2 बड़े चम्मच)

नमक (स्वादानुसार)

जीरा (1 छोटी चम्मच)

लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार)

हल्दी पाउडर (1 छोटी चम्मच)

राई (1 छोटी चम्मच)

दही (2 बड़े चम्मच)

गरम मसाला (1/2 छोटी चम्मच)

धनिया पाउडर (1 छोटी चम्मच)

हरी धनिया (बारीक कटी हुई)

बनाने की विधि:

अमरूद की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को अच्छे से धोकर छील लें, फिर इसके बीज निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक पैन में तेल गरम करें, जीरा और राई डालकर तड़का लगा लें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह पका लें. जैसे ही मसाला पक जाए उसमें अमरूद के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब सब्जी को धीमी आंच पर पकने दें. कुछ देर बाद इसमें नमक और दही डालकर धीमी आंच पर पकाएं. जब लगे की अमरूद नरम हो गए हैं, उसमें हरी धनिया डालकर मिलाएं. फिर गरमा गरम अमरूद की सब्जी रोटी या चावल के साथ परोसें.

