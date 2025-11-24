घर पर बनाएं शुद्ध च्यवनप्राश, सर्दियों के लिए है रामबाण, नोट करें रेसिपी

Chyawanprash Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही गर्मी से राहत की सांस लेते हैं. लेकिन जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती है हम कई तरह की मौसमी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. इसके साथ ही सर्दियों में बढ़ने वाला पॉल्यूशन भी बीमारी की वजह बन जाता है. ऐसे में खुद को अंदर से गर्म करने के लिए हम ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो हमें बीमारियों से बचाव करने में मदद करें. ऐसे में हम च्यवनप्राश को कैसे भूल सकते हैं. सर्दियां शुरू होते ही घर में च्यवनप्राश का डिब्बा आ जाता है और रात को सोने से पहले मम्मी एक चम्मच च्यवनप्राश के साथ दूध का गिलास थमा देती थीं. लेकिन अब इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं. जैसे जो च्यवनप्राश वो खरीद कर खा रहे हैं वो शुद्ध है की नहीं, कहीं वो मिलावटी तो नहीं या फिर कहीं वो नकली तो नहीं. ऐसे में उसका सेवन आपको फायदा नहीं ल्किन नुकसान जरूर पहुंचा सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे घर पर बिल्कुल शुद्ध च्यवनप्राश बनाने का तरीका.

शेफ स्नेहा सिंघी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर घर पर ही आंवला च्यवनप्राश बनाने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बेहतरीन चीज को घर पर कैसा तैयार कर सकते हैं.

घर पर च्यवनप्राश कैसे बनाएं ( How to Make Chyawanprash Kaise Banaye)

सामग्री

आंवला- 500 ग्राम

इलायची- 4

बड़ी इलायची- 1

लौंग- 10

चक्रफूल- 1

तेजपत्ता- 5

काली मिर्च- 1 चम्मच

दालचीनी- 1 इंच टुकड़ा

किशमिश- 1/2 कप

खजूर- 15

अदरक- 4 इंच टुकड़ा

तुलसी की पत्तियां- 1 कप

घी- 2 बड़े चम्मच

गुड़- 1 कप

केसर- 15-20 पत्तियां

घर पर च्यवनप्राश कैसे बनाएं

घर पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको आंवले को 15-20 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है. अब आप किशमिश और खजूर को अलग-अलग बाउल में भिगोकर के रख दें. अब एक पैन में तेजपत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, चक्रफूल, लौंग और इलायची डालकर रोस्ट कर लें. इनको ठंडा होने दें और फिर इसको पीसकर पाउडर तैयार कर लें. अब इस पाउडर में ही किशमिश और खजूर को डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद आप आंवला चेक करें अगर वो पक गए हैं तो उनको भी ठंडा कर के इसी मिक्स जार में डालकर पीस लें.

अब एक पैन गर्म करें और उसमें घी डालकर गर्म करें. अब इसमें आंवला का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट कर पकाएं और फिर उसमें गुड़ डालकर पका लें. अब पैन में तुलसी, किशमिश-खजूर वाला पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर के पका लें. इसके साथ इसमें पिसा हुआ मसाला और केसर डालकर सभी चीजों को अच्छे से पका लें. आपका च्यवनप्राश बनकर तैयार है. इसे रोज सुबह या रात को दूध के साथ खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)