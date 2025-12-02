सुबह या शाम सर्दियों कब खाएं च्यवनप्राश, जानें घर पर कैसे बनाएं Chyawanprash

Chyawanprash Benefits In Hindi: च्यवनप्राश को आयुर्वेद की एक प्राचीन और विश्वसनीय औषधि कहा जाता है. ठंड के मौसम में इसका सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. भारतीय घरों में हजारों वर्षों से ‘च्यवनप्राश' का इस्तेमाल होता आ रहा है. इसे न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, बल्कि यह तंदुरुस्ती का भी पर्याय है. च्यवनप्राश पिछले 5000 वर्षों से भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसमें निरंतर उत्साह और जीवंतता के साथ भोजन और न्यूट्रास्युटिकल दोनों शामिल हैं. इसमे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, लो फैट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे तैयार करें इसे.

घर पर कैसे बनाएं च्यवनप्राश- (How To Make Chyawanprash At Home)

सामग्री:

आंवला पल्प

गिलोय का रस

शहद

घी

चीनी

दालचीनी पाउडर

इलायची पाउडर

लौंग पाउडर

काली मिर्च पाउडर

जावित्री पाउडर

वंशलाम पाउडर

विधि:

च्यवनप्राश बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को उबालकर उसका पल्प निकाल लें. गिलोय को उबालकर उसका रस निकाल लें. एक पैन में घी गरम करें, उसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, और वंशलाम पाउडर डालकर भूनें. भुने हुए मसालों में आंवला पल्प और गिलोय का रस मिलाएं. मिश्रण में चीनी और शहद मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं. मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं, लगभग 20-25 मिनट. मिश्रण को ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद, च्यवनप्राश को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें.

च्यवनप्राश खाने के फायदे- (Chyawanprash Khane Ke Fayde)

च्यवनप्राश न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत से भी भरपूर माना जाता है. इसके अलावा, कमजोरी, जुकाम-खांसी, इम्यूनिटी में सुधार, सांस से जुड़े रोग और एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कारगर माना गया है. इसके अलावा, खांसी या अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए भी ‘च्यवनप्राश' का सेवन काफी अच्छा माना जाता है. आपको बता दें कि ‘च्यवनप्राश' में मौजूद जड़ी-बूटियां फेफड़ों को मजबूत बनाने, सीने में जमे कफ को तेजी से खत्म करने का काम कर सकती हैं. साथ ही, इसके सेवन को शरीर में होने वाली थकान को दूर करने और एनर्जी बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

कब खाएं-What Is The Right Time To Eat Chyawanprash:

1-2 चम्मच च्यवनप्राश सुबह और शाम दूध या पानी के साथ लें सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)