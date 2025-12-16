विज्ञापन
सर्दी-खांसी से लेकर कमजोर इम्यूनिटी तक, च्यवनप्राश है हर समस्या की ढाल, जानें 6 बड़े फायदे और खाने का सही तरीका

Chyawanprash Benefits in Winter: आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार, वृद्ध और कमजोर महर्षि च्यवन को अश्विनी कुमारों ने एक विशेष रसायन दिया, जिससे उनका शरीर फिर से युवा और ताकतवर और रोगमुक्त हो गया. इसी रसायन को च्यवनप्राश नाम दिया गया.

Chyawanprash Benefits: इस औषधि को रोगमुक्ति के लिए जाना जाता है.

Chyawanprash Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आयुर्वेद का रसायन च्यवनप्राश शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का सबसे विश्वसनीय उपाय माना जाता है.  यह न केवल इम्युनिटी बढ़ाता है, बल्कि फेफड़ों, हार्ट, त्वचा और दिमाग को भी पोषण देता है. हजारों साल पुरानी इस औषधि को महर्षि च्यवन की रोगमुक्ति से जोड़ा जाता है. आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार, वृद्ध और कमजोर महर्षि च्यवन को अश्विनी कुमारों ने एक विशेष रसायन दिया, जिससे उनका शरीर फिर से युवा और ताकतवर और रोगमुक्त हो गया. इसी रसायन को च्यवनप्राश नाम दिया गया.

किन चीजों से बनाया जाता है च्यवनप्राश?

आयुर्वेद में च्यवनप्राश के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है. यह एक अवलेह (जैम जैसा) है, जिसमें मुख्य रूप से आंवला होता है. इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, पुनर्नवा, हरड़, दशमूल और ब्राह्मी जैसी 30 से ज्यादा जड़ी-बूटियां मिलाई जाती हैं. घी, तिल तेल, इलायची, दालचीनी और पिप्पली जैसे मसाले और अंत में शहद और शर्करा डाली जाती है. शहद हमेशा ठंडे मिश्रण में मिलाया जाता है, क्योंकि गर्म में मिलाने से उसका गुण नष्ट हो जाता है.

सर्दियों में च्यवनप्राश क्यों खाना चाहिए? | Why Should You Eat Chyawanprash in Winter?

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि सर्दियों में च्यवनप्राश खासतौर से जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष बढ़ जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है और संक्रमण आसानी से फैलते हैं. च्यवनप्राश शरीर के अंदर की अग्नि को बैलेंस करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, सर्दी-खांसी से बचाव करता है और थकान-रूखापन दूर करता है. यह अंदर से शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखता है.

च्यवनप्राश के सेवन से क्या फायदे मिलते हैं? | What Are the Benefits of Chyawanprash? 

  • आंवला, गिलोय और अश्वगंधा संक्रमण से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं.
  • दमा, एलर्जी और बार-बार होने वाली सर्दी में राहत मिलती है और श्वसन तंत्र मजबूत होता है.
  • स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है.
  • एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्यूरिफाइंग में मदद करते हैं.
  • रोज च्यवनप्राश का सेवन करने से हार्ट को सुरक्षा मिलती है.
  • च्यवनप्राश त्वचा-बाल के लिए भी फायदेमंद है और चेहरे पर चमक लाता है.

च्यवनप्राश खाने का सही तरीका क्या है? | Correct Way to Consume Chyawanprash

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि च्यवनप्राश सुबह खाली पेट थोड़े से गुनगुने दूध के साथ लें. बच्चों को आधा-1 चम्मच दें. रात में भी लिया जा सकता है.

बरतें ये सावधानियां:

एक्सपर्ट कुछ सावधानी भी रखने की सलाह देते हैं. इसे ठंडे पानी, चाय या जूस के साथ न लें. डायबिटीज के मरीज शुगर-फ्री च्यवनप्राश चुनें. ज्यादा मात्रा में सेवन से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

