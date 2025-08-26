हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं? खून की कमी को कैसे दूर करें, आयरन से भरपूर फूड्स की लिस्ट | Iron Rich Foods

How to Increase Hemoglobin | Iron Rich Foods: हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसमें ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचे. यह काम करता है हीमोग्लोबिन, जो खून में मौजूद एक अहम प्रोटीन है, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाए तो थकान, चक्कर आना, कमजोरी, सांस फूलना और यहां तक कि एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं. भारत में खासकर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी (Khoon ki Kami) काफी आम है. अच्छी बात यह है कि आप बिना दवा और सिर्फ अपनी डाइट में बदलाव करके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा सकते हैं. कुछ प्राकृतिक खाने ऐसे होते हैं जो खून को तेजी से बढ़ाते हैं और शरीर में नई ऊर्जा लाते हैं. तो चलिए जानते हैं वे कौन-से बेहतरीन भोजन हैं जो हीमोग्लोबिन को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाते हैं.

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाएं | हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं? खून की कमी को कैसे दूर करें | How to Increase Hemoglobin | Iron Rich Foods

1. चुकंदर : चुकंदर को हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सुपरफूड माना जाता है. इसमें आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन C भरपूर होता है. यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण तेज करता है. आप इसे सलाद, जूस या हल्का उबालकर खा सकते हैं.



2. सहजन की पत्तियां : सहजन की पत्तियां मिनरल और विटामिन का खजाना हैं. इनका पेस्ट बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर खाने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है.

3. हरी पत्तेदार सब्जियां : पालक, सरसों, ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां आयरन और फोलेट का प्राकृतिक स्रोत हैं. पकाकर खाने से इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को अच्छे से मिलते हैं.



4. खजूर, किशमिश और अंजीर : ये ड्राई फ्रूट्स आयरन और एनर्जी दोनों का अच्छा स्रोत हैं. सुबह खाली पेट खाने से खून की कमी पूरी होती है और कमजोरी दूर होती है.

5. तिल के बीज : काले तिल में आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है. इन्हें शहद के साथ मिलाकर लड्डू बनाकर खाने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है.

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के अन्य आसान उपाय | Khoon ki Kami Kaise Puri Karen

1. अपनी डाइट में सेब, अनार, तरबूज और अंगूर जैसे फल शामिल करें.

2. लोहे के बर्तन में खाना पकाएं, इससे भोजन में आयरन बढ़ता है.

3. विटामिन C वाली चीजें जैसे संतरा, नींबू, टमाटर खाएं ताकि आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो.

4. चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें क्योंकि ये आयरन के अवशोषण को रोकते हैं.

5. नियमित व्यायाम करें ताकि शरीर खुद ज्यादा हीमोग्लोबिन बना सके.

6. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)