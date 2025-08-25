गुड़ से लेकर काले चने तक, खून की कमी को दूर करने के लिए रोजाना खाएं ये 5 प्राकृतिक चीजें

Hemoglobin Rich Foods In Hindi: खून की कमी यानी एनीमिया एक आम समस्या है, जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है. खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है. अगर खून में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, तो शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और थकान, कमजोरी, चक्कर आने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. ऐसे में अगर हम खानपान में कुछ चीजों को शामिल करें तो खून की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है. यह वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी साबित हुआ है.

दरअसल, खून में हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है. अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, और खून की कमी होने लगती है. खून की कमी से शरीर में थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, सिरदर्द, और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. भारत में लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं और 20 प्रतिशत बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं. इसका मुख्य कारण सही पोषण न मिलना और आयरन की कमी वाली डाइट है. इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें खाएं जो शरीर में आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व बढ़ाएं.

खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं- Khoon Badhane Ke Liye Kya Khaye:

1. काजू-

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, काजू आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का अच्छा स्रोत हैं. शोध में पाया गया है कि काजू में मौजूद आयरन शरीर के लिए आसानी से अवशोषित होता है. इसके अलावा, काजू में मैग्नीशियम होता है जो खून बनाने में मदद करता है. रोजाना 5-6 काजू खाने से न सिर्फ शरीर में ताकत आती है, बल्कि खून भी बढ़ता है.

2. गुड़-

गुड़ का इस्तेमाल खून बढ़ाने के लिए किया जाता है. आज भी खासकर ग्रामीण इलाकों में गुड़ काफी खाया जाता है. गुड़ में आयरन के अलावा कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करते हैं. कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि गुड़ के नियमित सेवन से एनीमिया में सुधार होता है.

3. मटर-

मटर में आयरन के साथ-साथ प्रोटीन भी होता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, वहीं प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. शोधों में साबित हुआ है कि हरी मटर खाने से खून की कमी दूर होती है और शरीर की ताकत बढ़ती है. मटर में विटामिन सी भी होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है.

4. काला चना-

काला चना आयरन से भरपूर होता है और फाइबर की वजह से पाचन में भी मदद करता है. आयरन की कमी से लड़ने में काला चना एक प्रभावी चीज है. यह शरीर में आरबीसी को बढ़ाने में मदद करता है. कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि काला चना खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और खून की कमी ठीक होती है.

5. अनार-

अनार पोषण से भरपूर होता है. इसमें आयरन, विटामिन सी और कई पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करते हैं और खून की कमी दूर करते हैं. शोध बताते हैं कि अनार का रस खून बढ़ाने में मदद करता है. अनार में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को स्वस्थ रखते हैं और खून की गुणवत्ता को सुधारते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)