Hemoglobin को नेचुरली बढ़ाने में मदद करेंगी ये चीजें, डॉक्टर ने बताया क्या और कैसे खाने से मिलेगा फायदा

Hemoglobin Badhane ke Lie Kya Khaye: क्या आपको थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती रहना जैसी दिक्कत रहती है, तो ये संकेत हो सकते हैं आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के कम होने के. आपको बता दें कि इंडिया में ये बहुत कॉमन है खासकर से महिलाओं में पीरियड्स की वजह से भी ऐसा होना बहुत कॉमनली देखा जाता है. डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि हाल ही में हुई कुछ डाटा स्टडीज बताती हैं कि इंडिया में 15 से 50 साल के बीच के लगभग 25 प्रतिशत पुरुष हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से परेशान है. जबकि इसी एज ग्रुप में अगर महिलाओं की बात की जाए तो 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं. अगर आपको कमजोरी रहती है हर समय थकावट रहती है बाल झड़ रहे हैं फोकस और कंसंट्रेशन की कमी हो रही है या फिर नेल्स आपके ब्रिटल हो गए हैं तो आपके अंदर भी हो सकता है कि खून की कमी हो रही हो. डॉक्टर ने बताया कि कैसे कुछ सिंपल सी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी बॉडी में ब्लड के लेवल्स को तेजी से बढ़ा कर एनीमिया को दूर कर सकते हैं.

1. चुकंदर

चुकंदर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी और भरोसेमंद घरेलू उपाय है. इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन C भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं. इसलिए अगर आपके अंदर खून की कमी हो रही है तो बीटरूट को अपनी डाइट में आपको जरूर जरूर शामिल करना चाहिए.

कैसे करें सेवन

चुकंदर का जूस पीना सबसे बेहतर तरीका है.

सलाद या सब्जी के रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं.

बेहतर असर के लिए आप इसके जूस का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं.

गुड़ और काले तिल

आपको बता दें कि ये एक पुरानी लेकिन पावरफुल रेमेडी है. हमारे पूर्वज भी इनका इस्तेमाल ब्लड लेवल्स को बढ़ाने के लिए किया करते थे. गुड़ में आयरन होता है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और जब आप इसको काले तिलों के साथ लेते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है.

कैसे करें सेवन

आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का और 1 टीस्पून भुने काले तिल को रोज दोपहर में खाना खाने के बाद खा लीजिए.

यह एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है और सिर्फ 7 दिनों में असर दिखाना शुरू कर देता है.

3. खजूर

खजूर ना सिर्फ नेचुरली आयरन में बहुत रिच होता है, बल्कि इनमें मौजूद नेचुरल शुगर, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देते हैं. अगर आप नेचुरली हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं तो डेट्स को अपनी डाइट में अपने रूटीन में आप जरूर शामिल करें

कैसे करें सेवन

रोजाना सुबह 2–3 खजूर खाएं या शाम के स्नैक में आप इनको का सकते हैं.

4. अनार

अनार आयरन, विटामिन C, और पावरफुल एंटीऑक्सिडेंट्स से भरा होता है जो आयरन को अच्छी तरह अवशोषित करने में मदद करते है. साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि अनार में आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

कैसे करें सेवन

आप अनार को छीलकर इसके दानों को खा लें. या फिर आप इसके जूस का सेवन भी कर सकते हैं.

विटामिन सी

इन चार चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं. वो फूड्स जिनमें विटामिन सी पाया जाता है.

संतरा

अमरूद

आंवला

टमाटर

शिमला मिर्च

विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, तो अगर आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं तो उन्हें विटामिन सी के साथ कंबाइन करना बहुत जरूरी है. जैसे अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो उसमें में ऊपर से आप नींबू निचोड़कर पी सकते हैं या फिर इसके जूस को निकालते टाइम आप थोड़ा सा फ्रेश आंवला काट के इसके अंदर डाल सकते हैं. इससे आयरन है उसका अब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा और आपको ज्यादा फायदा मिलेगा.

फॉलिक एसिड

दूसरा है फॉलिक एसिड फूड्स. दरअसल फॉलिक एसिड आपके रेड ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

केला

ब्रॉकली

अनार

विटामिन b12 रिच फूड्स

तीसरा आपको विटामिन b12 रिच फूड्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह आपके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में मदद करता है और एनीमिया को प्रिवेंट करता है.

अंडा

मछली

डेयरी प्रोडक्ट्स

क्या ना करें

अगर आप खाना खाने के फौरन बाद चाय या कॉफी लेते हैं तो यह आपकी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इनमें टेनिंस होते हैं जो कि आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं. इसलिए चाय या कॉफी को हमेशा खाना खाने के कम से कम एक घंटे के बाद या एक घंटे पहले ही पिए. दूसरा कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बहुत ज्यादा ऐसे फूड्स को लेना जो कि कैल्शियम रिच होते हैं. इनको भी आयरन रिच मील्स के साथ लेने से आपको बचना चाहिए ज्यादा कैल्शियम आयरन के अब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकता है. अगर आप दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे अपने आयरन रिच फूड से दो घंटा बाद ही लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)