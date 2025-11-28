विज्ञापन
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? ये 5 टिप्स आएंगे आपके काम
असली और नकली अंडा कैसे बनता है?

Nakli Anda Kaise Pehchane: "संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे" आपने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी. अंडे एक कंफर्ट फूड हैं जो बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. कई घरों में तो इसका इस्तेमाल हर रोज होता है. इसके साथ ही कई चीजें जैसे केक, पेस्ट्री और पेटीज जैसी चीजों को बनाने में भी अंडे का इस्तेमाल किया जाता है. ये प्रोटीन से भरपूर और खाने में टेस्टी भी होते हैं लेकिन तभी जब आप असली अंडे खा रहे होते हैं तो. आज के समय में लोगों की लालच ने उनको इतना लोभी बना दिया है कि अपने फायदे के लिए वो दूसरों की सेहत तक को दांव पर लगा देते हैं. बाजार में नकली और मिलावटी चीजें खूब मिल रही हैं. अब इनसे अंडा भी अछूता नहीं रह गया है. आपके बता दें कि बाजार में अब नकली अंडे भी खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं. नकली अंडे न केवल पोषण में कमतर होते हैं, बल्कि इनके सेवन से पेट की समस्याएं, एलर्जी या गंभीर बीमारी भी हो सकती हैं. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अंडा असली है या नकली.

नकली अंडे कैसे बनते हैं? ( Nakli Ande Kaise Bante Hai)

नकली अंडे असली अंडे की तरह दिखते हैं, लेकिन इन्हें प्लास्टिक, पल्प, केमिकल या दूसरी केमिकल सामग्रियों से मिलाकर बनाया जाता है. आपको बता दें कि नकली अंडे भी असली अंडे की तरह ही दिखते हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाए. आपको बता दें कि नकली अंडे वजन में लाइट होते हैं और असली अंडे के मुकाबले सस्ते मिलते हैं.

असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें, जानें नकली अंडे की पहचान कैसे करें | Nakli Ande Ki Pehchan Kaise Kare

1. शेप और वजन देखें

असली अंडों का शेप हल्का गोल होता है और वजन में बैलेंस होते हैं. नकली अंडे अक्सर बहुत भारी या बहुत हल्के होते हैं. 

2. छिलके की बनावट 

असली अंडे का छिलका थोड़ा खुरदरा और मजबूत होता है. नकली अंडे का छिलका चिकना या प्लास्टिक जैसा महसूस हो सकता है. 

3. पानी में टेस्ट करें

एक गहरे कटोरे में पानी लें और अंडा उसमें डालें. असली अंडा सामान्य रूप से पानी में तैरता नहीं, बल्कि तल में स्थिर रहता है. नकली अंडा या तो बहुत हल्का होकर ऊपर तैरता रहता है.

4. महक से पहचानें

असली अंडा अगर फ्रेश हो तो इसमें कोई महक नहीं होती है. वहीं नकले अंडे में केमिकल्स का असर रहता है, इसलिए हल्की केमिकल की महक आ सकती है. अगर अंडा बहुत तेज़ या अजीब गंध वाला हो, तो उसे न खरीदें.

5. पकाने में अंतर

असली अंडा पकाने पर प्राकृतिक रूप से जमता है और सफेद और पीला हिस्सा अलग-अलग दिखाई देते हैं. नकली अंडा पकाने पर या तो पूरी तरह से सख्त हो जाता है या अजीब तरह से गलकर मिल जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

