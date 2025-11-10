How To Identify Plastic Eggs: नकली अंडे को कैसे पहचानें? जानें नकली अंडे खाने से क्या होता है?

Real vs Fake Eggs: अंडे हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. सुबह के नाश्ते में, रेसिपीज़ में या सलाद और केक में – अंडों का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है. लेकिन बाजार में नकली अंडों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है. नकली अंडे न केवल पोषण में कमतर होते हैं, बल्कि इनके सेवन से पेट की समस्याएं, एलर्जी या गंभीर बीमारी भी हो सकती हैं. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अंडा असली है या नकली.

नकली अंडे क्या होते हैं? | Nakli ande kaise bante hain नकली अंडे असली अंडे की तरह दिखते हैं, लेकिन इन्हें प्लास्टिक, पल्प, केमिकल या अन्य कृत्रिम सामग्री से बनाया जाता है. इनका उद्देश्य केवल दिखावट में असली अंडे की तरह होना है, ताकि ग्राहक भ्रमित हो जाए. नकली अंडे हल्के वजन के होते हैं और अक्सर असली अंडे के मुकाबले सस्ते मिलते हैं.

असली और नकली अंडे की पहचान के आसान तरीके, जानें नकली अंडे की पहचान कैसे करें | Nakli Ande Ki Pehchan Kaise Kare 1. आकार और वजन देखें असली अंडे हल्के गोल होते हैं और वजन में संतुलित होते हैं. नकली अंडे अक्सर बहुत भारी या बहुत हल्के होते हैं. दो अंडों को हाथ में लेकर महसूस करें; असली अंडे का वजन प्राकृतिक लगता है, जबकि नकली अंडा हाथ में असामान्य रूप से भारी या हल्का महसूस होगा. 2. छिलके की बनावट जांचें असली अंडे का छिलका थोड़ा खुरदरा और मजबूत होता है. नकली अंडे का छिलका चिकना या प्लास्टिक जैसा महसूस हो सकता है. कई बार नकली अंडे का रंग असामान्य रूप से चमकदार होता है, जो प्राकृतिक नहीं लगता. Also Read: Tips To Check Egg Is Bad: इन 4 तरीकों से करें ताजे और पुराने अंडे की पहचान 3. पानी में टेस्ट करें एक गहरे कटोरे में पानी लें और अंडा उसमें डालें. असली अंडा सामान्य रूप से पानी में तैरता नहीं, बल्कि तल में स्थिर रहता है. नकली अंडा या तो बहुत हल्का होकर ऊपर तैर जाएगा या असामान्य रूप से डूबेगा. 4. टिपिंग और झटके से जांच अंडे को हाथ में लेकर हल्का झटका दें. असली अंडे के अंदर सफेद और पीला हिस्सा एक प्राकृतिक तरल रूप में हलचल करता है. नकली अंडा या तो सख्त रहता है या अंदर की सामग्री असामान्य रूप से हलचल करती है, जिससे असली अंडे से फर्क पता चल जाता है. 5. गंध से पहचान असली अंडा यदि ताज़ा हो तो उसमें कोई गंध नहीं होती. नकली अंडे में केमिकल्स का असर रहता है, इसलिए हल्की रासायनिक गंध आ सकती है. अगर अंडा बहुत तेज़ या अजीब गंध वाला हो, तो उसे न खरीदें. 6. पकाने पर फर्क महसूस करें असली अंडा पकाने पर प्राकृतिक रूप से जमता है और सफेद और पीला हिस्सा अलग-अलग दिखाई देते हैं. नकली अंडा पकाने पर या तो पूरी तरह से सख्त हो जाता है या अजीब तरह से गलकर मिल जाता है.

सुरक्षित अंडा खरीदने के टिप्स हमेशा भरोसेमंद दुकानदार से ही अंडे खरीदें.

संभव हो तो स्थानीय फार्म या ऑर्गेनिक मार्केट से ही अंडे लें.

अंडे खरीदते समय उनकी ताज़गी और रंग पर ध्यान दें.

पैक किए हुए अंडों की पैकेजिंग और तारीख जरूर देखें.

Photo Credit: Freepik नकली अंडे खाने के नुकसान | Nakli Anda Khane Ke Nuksan 1. पेट की समस्याएं : नकली अंडे में असली अंडे की तरह पोषण नहीं होता, बल्कि इनमें प्लास्टिक, केमिकल या अन्य कृत्रिम सामग्री शामिल हो सकती है. इसके सेवन से पेट दर्द, अपच, दस्त या मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 2. एलर्जी और त्वचा की समस्याएं : कई नकली अंडों में रासायनिक तत्व और कृत्रिम रंग होते हैं. यह शरीर में एलर्जी, खुजली या दाने पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक सेवन से त्वचा पर लगातार समस्या बनी रह सकती है. 3. विटामिन और प्रोटीन की कमी: असली अंडे प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होते हैं. नकली अंडे में यह पोषण नहीं होता. अगर कोई नियमित रूप से नकली अंडे खाता है, तो उसके शरीर में प्रोटीन और जरूरी विटामिन की कमी हो सकती है. 4. गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं: नकली अंडों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन और प्लास्टिक लंबे समय में लीवर, किडनी और हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ रसायन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. 5. पाचन तंत्र पर असर: कृत्रिम सामग्री और प्लास्टिक को शरीर आसानी से पचा नहीं पाता. इसके सेवन से गैस, एसिडिटी और पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है. 6. बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरा: बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. नकली अंडे इनके स्वास्थ्य पर अधिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि कमजोर प्रतिरक्षा, विकास में रुकावट और बार-बार बीमार पड़ना. ध्‍यान रहे : अंडा एक पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री है, लेकिन नकली अंडे आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं. असली और नकली अंडे की पहचान के लिए ऊपर बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें. हाथ में महसूस करना, पानी में डालना, गंध लेना और पकाने पर अंतर समझना आसान और प्रभावी तरीके हैं. यह छोटे प्रयास आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)