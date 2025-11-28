कत्था, चायपत्ती, सिंदूर... कैसे सफेद अंडों को रंगकर बना देते थे 'देसी' अंडा, जानें पूरा खेल

सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और इसी के साथ बाजार में अंडों की डिमांड बढ़ गई है. अंडा खाने वालों में कई लोग देसी अंडा के शौकीन होते हैं और इसके लिए लगभग दोगुनी कीमत देने से भी गुरेज नहीं करते. देसी अंडों की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है. यूपी के मुरादाबाद में सफेद अंडों को रंगकर देसी अंडा दिखाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है. ये लोग केमिकल और घरेलू चीजों के जरिए सफेद अंडों को रंगकर महंगे दामों पर बेचने के लिए तैयार करते थे.

दोगुनी कीमत पर बिकते हैं देसी अंडे

सफेद अंडा मार्केट में करीब 8 रुपये का बिकता है, जबकि देसी अंडा लगभग दोगुने दाम पर मिलता है. रेट में इसी फर्क का फायदा उठाकर मुरादाबाद में अंडों को रंगने का गोरखधंधा चलाया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मुरादाबाद के काशीपुर रोड, रामपुर तिराहा, बरवाड़ा माजरा स्थित एक गोदाम में छापा मारकर करीब 45,360 नकली रंगे हुए अंडे और 35,640 सफेद अंडे जब्त किए हैं. गोदाम में सफेद अंडों को आर्टिफिशियल रंग और केमिकल से रंगकर पॉलिश करके देसी अंडों जैसा बनाया जाता था. अधिकारियों ने मौके से रंगे हुए अंडों के अलावा रंगाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की है.

कैसे बनाते थे सफेद अंडे को देसी अंडा?

सफेद अंडों को देसी अंडा जैसा कलर देने के लिए ये लोग कत्था, चायपत्ती और सिंदूर के घोल का इस्तेमाल करते थे. बताया गया कि इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे. पहले तरीके में चाय की पत्ती पानी में उबालकर उसमें सफेद अंडे डुबोकर रखे जाते थे. बाद में इन अंडों को भूसे में रखा जाता था और उस पर सिंदूर लगा दिया जाता था.

दूसरे तरीके में पान में इस्तेमाल होने वाले कत्थे को पानी में गरम करके सफेद अंडों को उसमें रखा जाता था. इससे सफेद अंडों का रंग गुलाबी जैसा हो जाता था और उन्हें देसी अंडा बताकर बेचने के लिए भेज दिया जाता था.

खाद्य अधिकारियों के मुताबिक, सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर से रंगने का यह तरीका गलत है. इन्हें खाना खतरनाक हो सकता है. खासकर सिंदूर लगे अंडे सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं. ऐसे रंगे गए अंडों को खाने से इन्फेक्शन, एलर्जी और पेट संबंधी समस्याओं जैसे कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं.

सफेद अंडा और देसी अंडे में क्या फर्क?

मार्केट में दो तरह के अंडे मिलते हैं, एक सफेद रंग और दूसरे भूरे या क्रीम कलर का, जिसे देसी अंडा भी कहा जाता है. वैसे तो दोनों ही तरह के अंडों में पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन दोनों के स्वाद, पोषण वगैरा का फर्क होता है.