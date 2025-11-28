विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए? जानिए किस तरह पीना है ज्यादा फायदेमंद

Empty Stomach Water Benefits: हेल्दी और फिट रहने और पेट को सही तरीके से साफ करने के लिए एक्सपर्ट्स भी सुबह बासी मुंह पानी पीने की सलाह देते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए? जानिए किस तरह पीना है ज्यादा फायदेमंद
खाली पेट कितने गिलास पानी पीना चाहिए.

How Much Water Should Drink in Morning Empty Stomach: सुबह उठने के बाद अमूमन लोग सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं. एक्सपर्ट भी आपकी इस आदत को फायदेमंद बताते हैं. सुबह खाली पेट गुनगुन पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है और साथ ही यह आपके शरीर को हाइड्रेट भी करता है क्योंकि आपके शरीर में रातभर पानी की कमी हो सकती है. शरीर में पानी जब पर्याप्त मात्रा में होता है तो ये आपको कई तरह की बीमारियों से बचाकर रख सकता है. इसके साथ ही इसका असर आपकी स्किन पर भी पड़ता है. शरीर में पानी की कमी होने से माइग्रेन, किडनी स्टोन, ट्यूबरकुलोसिस और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से सर्दियो में लगती है ज्यादा ठंड? जानिए शरीर में कैसे पैदा करें गर्मी

जहां कई लोग सुबह गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो वहीं कई लोग इसमें शहद और नींबू मिलाकर इसका सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए. बासी मुंह ज्यादा मात्रा में पानी पी लेना आपके लिए कई समस्याएं भी बढ़ा सकता है. चलिए जानते हैं सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए और पानी पीने का सही तरीका क्या है?

सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए? (How Much Water To Drink in Morning in Hindi)

सुबह खाली पेट पानी पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है. इसके साथ ही ये शरीर में मौजूद खराब खाघ्य पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है. लेकिन बहुत ज्यादा और गलत तरीके से पानी पीना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आपकी सही मात्रा और सही तरीके से ही पानी पीना चाहिए. एक्सपर्ट की मानें तो सुबह उठने के बाद आप 1-2 गिलास पानी पी सकते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीते हैं तो ऐसा करने से आप वॉटर टॉक्सिटी के शिकार हो सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Empty Stomach Drinking Water Benefits, Khali Pet Pani Pine Ke Fayde, Subah Khali Pet KItne Glass Pani Pina Chaiye, How Much Water You Must Drink In Morning Empty Stomach, Khali Pet Kitne Glass Pani Pina Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now