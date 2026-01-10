कौन है जयपुर में ऑडी से आतंक मचाने वाला, 100 मीटर में सब कुछ रौंद डाला

राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में शु्क्रवार की रात को एक ऑडी कार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार ऑडी कार ने शुक्रवार की रात 16 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घायलों को अस्‍पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से चार की हालत गंभीर है. जानकारी के मुताबिक, कार में चार युवक सवार थे और सभी कथित तौर पर नशे में थे. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का मंजर देखने को मिला.

इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. ठेलों के पास खड़े लोग फंस गए और घबराकर इधर-उधर भागने लगे. टक्कर के कारण पास के कई वाहन भी पलट गए. इस दौरान कई लोगों ने घायलों की मदद की.

पेड़ से टकराकर रुकी ऑडी

जानकारी के मुताकि, तेज रफ्तार ऑडी कार डिवाइडर से टकराई और बेकाबू हो गई. इसके बाद 30 मीटर तक सड़क किनारे लगे ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी और आखिर में 100 मीटर दूर एक पेड़ से टकराकर रुक गई. इस दौरान ऑडी ने कई लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

यह हादसा रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी के खरबवास सर्किल के पास हुआ. मुहाना और पत्रकार कॉलोनी पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फरार हुए तीन लोगों की तलाश कर रही है.

उप मुख्‍यमंत्री पहुंचे अस्‍पताल

सभी घायलों को जयपुरिया अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक गोपाल शर्मा देर रात अस्‍पताल पहुंचे.

चूरू का रहने वाला है ड्राइवर

ऑडी चालक की पहचान राजस्‍थान के चूरू जिले के रहने वाले दिनेश रनवान के रूप में हुई है. यह गाड़ी श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है. पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया गया है.

