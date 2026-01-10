विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन है जयपुर में ऑडी से आतंक मचाने वाला, 100 मीटर में सब कुछ रौंद डाला

जयपुर में शुक्रवार रात को तेज रफ्तार ऑडी कार ने 16 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए. बेकाबू ऑडी करीब 100 मीटर तक हर चीज को रौंदने के बाद एक पेड़ से टकराने के बाद रुकी.

Read Time: 3 mins
Share
कौन है जयपुर में ऑडी से आतंक मचाने वाला, 100 मीटर में सब कुछ रौंद डाला
  • जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत और 15 घायल हुए.
  • दुर्घटना के समय कार में सवार चार युवक कथित तौर पर नशे में थे और कार डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हुई.
  • ऑडी कार ने सड़क किनारे ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए लगभग सौ मीटर दूर एक पेड़ से टकराकर रुक गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में शु्क्रवार की रात को एक ऑडी कार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार ऑडी कार ने शुक्रवार की रात 16 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घायलों को अस्‍पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से चार की हालत गंभीर है. जानकारी के मुताबिक, कार में चार युवक सवार थे और सभी कथित तौर पर नशे में थे. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का मंजर देखने को मिला.

इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. ठेलों के पास खड़े लोग फंस गए और घबराकर इधर-उधर भागने लगे. टक्कर के कारण पास के कई वाहन भी पलट गए. इस दौरान कई लोगों ने घायलों की मदद की.

Latest and Breaking News on NDTV

पेड़ से टकराकर रुकी ऑडी

जानकारी के मुताकि, तेज रफ्तार ऑडी कार डिवाइडर से टकराई और बेकाबू हो गई. इसके बाद 30 मीटर तक सड़क किनारे लगे ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी और आखिर में 100 मीटर दूर एक पेड़ से टकराकर रुक गई. इस दौरान ऑडी ने कई लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

यह हादसा रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी के खरबवास सर्किल के पास हुआ. मुहाना और पत्रकार कॉलोनी पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फरार हुए तीन लोगों की तलाश कर रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

उप मुख्‍यमंत्री पहुंचे अस्‍पताल

सभी घायलों को जयपुरिया अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक गोपाल शर्मा देर रात अस्‍पताल पहुंचे.

चूरू का रहने वाला है ड्राइवर

ऑडी चालक की पहचान राजस्‍थान के चूरू जिले के रहने वाले दिनेश रनवान के रूप में हुई है. यह गाड़ी श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है. पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया गया है. 

ये भी पढ़ें: जयपुर में देर रात बेकाबू ऑडी का कहर, डिवाइडर से टकराकर ठेलों में जा घुसी; 1 मौत,15 घायल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaipur Audi Accident, Audi Wreaks Havoc, Audi Accident In Jaipur
Get App for Better Experience
Install Now