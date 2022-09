Constipation Natural Remedies: कब्ज की समस्या में रामबाण हैं ये 7 घरेलू उपाय

Constipation Remedies: हेल्दी डाइट शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ पेट को भी स्वस्थ रखती है.

खास बातें कच्चा केला कब्ज से राहत दिला सकता है.

नींबू को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

आलूबुखारा में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है.

How To Get Rid Of Constipation Naturally: कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे आज के समय में हर 4 में से दो लोग परेशान हैं. आपको बता दें कि कब्ज की कई वजह हो सकती हैं. गलत खानपान के कारण भी ज्यादातर लोग इस समस्या से पीड़ित हैं. कब्ज होने से सिरदर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, जी मिचलाना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कब्ज से राहत पाने के लिए हमें अपनी डाइट में पोषण से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए. हेल्दी डाइट शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ पेट को भी स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है. कई बार कब्ज की वजह से पेट साफ नहीं हो पाता जिसके चलते कई लोगों को पिंपल्स की समस्या भी हो सकती है. इतना ही नहीं ये आपके हार्ट और लिवर को भी डैमेज कर सकता है. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ अचूक घरेलू उपाय जो कब्ज से राहत दिलाने में मददगार हैं.

यहां जानें कब्ज से राहत पाने वाले 7 उपाय- Here,re 7 Home Remedies For Constipation: