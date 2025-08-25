क्या बाथरूम जाने से पहले पीनी चाहिए चाय? एक्सपर्ट ने बताया मलत्याग नहीं होता आसानी से तो क्या करना चाहिए

Constipation Home Remedies: ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सुबह चाय के बिना शुरू ही नहीं होती है. लेकिन, सुबह शौकिया तौर पर चाय पीना, पेट भरने के लिए चाय पीना और मलत्याग करने के लिए चाय पीना अलग-अलग चीजें हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि जबतक वे एक कप चाय (Tea) नहीं पी लेंगे तबतक मल नहीं उतरेगा. पहले एक कप चाय पी जाती है और उसके बाद ही बाथरूम जाया जाता है. लेकिन, क्या मलत्याग करने के लिए चाय पीना सही है? इस सवाल का जवाब दे रही हैं डाइटीशियन शिल्पा अरोड़ा. डाइटीशियन ने बताया मलत्याग करने के लिए चाय (Chai) सुबह-सुबह सबसे पहले पीना सही है या नहीं. साथ ही, इस बारे में बाद की कि मलत्याग के लिए क्या खाना-पीना सही होता है. आप भी सुन लीजिए डाइटीशियन की सलाह.

क्या मलत्याग करने के लिए चाय पीनी चाहिए

डाइटीशियन शिल्पा अरोड़ा का कहना है कि रोजाना चाय पीने के बाद ही मलत्याग करना सही नहीं होता है या कहें मलत्याग करने के लिए चाय नहीं पीनी चाहिए. लोगों को लगता है कि चाय पीने से प्रेशर बनता है फिर पेट तेजी से साफ होता है. डाइटीशियन का कहना है कि शरीर में फाइबर की कमी होने पर मलत्याग करने में दिक्कत होती है. जब शरीर में पहले ही फाइबर की कमी हो तो चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि चाय स्टिम्यूलेंट का काम करती है.

पेट बिना ज्यादा जद्दोजहद के साफ हो जाए इसके लिए सुबह के समय खीरा खाया जा सकता है जिसमें ज्यादा कैलोरी भी नहीं होती है. इसके अलावा कच्चा पपीता (Raw Papaya) खा सकते हैं. डाइटीशियन ने बताया जिस तरह झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकाल देता है बिल्कुल उसी तरह कच्चा पपीता शरीर की गंदगी यानी टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और शरीर को अंदर से साफ करता है.

डाइटीशियन ने बताया कि पेट तेजी से साफ हो जाए इसके लिए सुबह के समय कच्चे पपीते का सलाद बनाकर खाया जा सकता है. इसके लिए पपीता को कद्दूकस कर लें. अब इसमें काली मिर्च और नींबू का रस डालें. इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.