गोभी को कीड़ों से पूरी तरह साफ करने का सबसे आसान तरीका, मिनटों में दिखेगा असर

गोभी एक ऐसी सब्जी है जो गर्मियों, सर्दियों और बरसात हम मौसम में आती है. ये खाने में स्वादिष्ट लगती है. खासकर सर्दियों में तो आलू-गोभी की सब्जी से लेकर मिक्स वेज और गोभी पराठें तो मुंह में पानी ही ला देते हैं. लेकिन इसमें छिपे कीड़ों को साफ करना एक मुश्किल टॉस्क होता है. तो चलिए जानते हैं गोभी को मिनटों में साफ करने का तरीका.

गोभी के कीड़े कैसे निकालें.

हर सब्जी स्वाद और सेहत दोनों में फायदेमंद होती है. लेकिन इन्हें सही तरह से साफ करना और सेवन का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. क्योंकि अगर आप इसे सही से साफ कर के नहीं खाएंगे या सही तरीके से पका कर नही खाएंगे तो उसमें मौजूद कीड़े आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे गोभी के कीड़े निकालने का एक ऐसा नुस्खा, जिससे आप मिनटों में गोभी के कीड़ों को साफ कर लेंगे.  तो चलिए जानते हैं आपको किन बातों का रखना है ध्यान-

गोभी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें

गोभी स्वादिष्ट होने के साथ सस्ती और बहुउपयोगी सब्ज़ी है. लेकिन इसके साथ एक समस्या जो हमेशा आती है वो है इसके अंदर धूल, मिट्टी और छोटे–छोटे कीड़े जो छिपे रहते हैं. अगर इसको सही तरीके से साफ नहीं किया गया हो और इसमें पाए जाने वाले कीड़े पेट की समस्याओं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं. तो आपको गोभी खरीदते समय भी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है.

  • गोभी पीली, मुरझाई या काले धब्बों वाली नहीं होनी चाहिए.
  • हमेशा ताज़ी, सफेद और हल्की-सी खुली हुई गोभी चुनें.
  • बहुत टाइट और बहुत भारी गोभी आमतौर पर पुराने होने का संकेत होती है.

गोभी को साफ करने का आसान और प्रभावी तरीका

1. हल्दी-नमक वाला गर्म पानी

  • गोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें.
  • उसमें नमक और हल्दी मिलाएँ.
  • गोभी को 15–20 मिनट के लिए भिगो दें.
  • कुछ ही देर में कीड़े पानी की सतह पर तैरते हुए दिखने लगेंगे.
  • अब गोभी को 2–3 बार साफ पानी से धो लें.

इससे गोभी के कीड़े और छिपी हुई धूल–मिट्टी पूरी तरह निकल जाती है.

2. हल्दी + नमक + विनेगर वाला तरीका

यह और भी प्रभावी माना जाता है.

  • गुनगुने पानी में नमक + हल्दी + विनेगर मिलाएँ.
  • गोभी को 15 मिनट तक भिगो दें.
  • इससे कीड़े ही नहीं, बल्कि सब्ज़ी में मौजूद बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं.

