सर्दियों में रोटियां हो जाती हैं टाइट? इन 4 नुस्खों से घंटों रहेंगी रुई सी मुलायम रोटी

Tips For Soft Chapati: भारतीय मील का अहम हिस्सा हैं रोटियां. लंच से लेकर डिनर तक में हम रोटियां खाना पसंद करते हैं. लेकिन सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने रोटियां बनाने के तुरंत बाद सख्त और पापड़ जैसी हो जाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप घंटों अपनी रोटियों को मुलायम रख सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो टिप्स.

रोटियों को सॉफ्ट बनाने के लिए टिप्स- (How to keep roti soft in winter)

1. आटे में तेल या घी डालें-

अगर आप भी अपनी रोटियों को घंटों सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आटा गूंथते समय थोड़ा सा घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. आटे को रेस्ट दें-

अक्सर समय की कमी के चलते कई लोग आटा गूंथने के तुरंत बाद रोटियां बनाने लगते हैं. जिसके चलते रोटियां टाइट हो जाती है. अगर आप मुलायम रुई सी नरम रोटी बनाना चाहते हैं तो आटा गूंथने के बाद उसे कुछ देर के लिए रेस्ट दें.

3. गुनगुने पानी से गूंथे आटा-

रोटियों को लंबे समय तक मुलायम बनाने के लिए आटा गूंथने समय नॉर्मल पानी की जगह आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. नॉर्मल पानी से आटा गूंथने से रोटी जल्दी सख्त हो जाती है. वहीं गुनगुने पानी में आटा गूंथने से रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट रहती हैं.

4. स्टोर करने का तरीका-

रोटी टाइट और नरम बनाने में रोटी स्टोर करने के तरीके पर भी निर्भर करता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट रहे, तो रोटी को खुले में न छोड़ें. इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले रोटी पर हल्का घी लगाएं, फिर उसे एक साफ सूती कपड़े में लपेटकर कैसरोल में रखें.

