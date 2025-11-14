रोज 1 गिलास पालक का जूस पीने से क्या होगा? ये जानने के बाद आज से ही पीने लगेंगे

Palak Juice Benefits: सर्दियों में पालक का सेवन खूब किया जाता है. पालक में आयरन, कैल्शियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद लाभदायी होते हैं. खाने में स्वादिष्ट पालक सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. इसलिए इसे आपको डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए. सर्दियों के मौसम में फ्रेश पालक आसानी से मिल जाता है. ऐसे में आप इसका सेवन आराम से कर सकते हैं. पालक से कई तरह की डिश भी बनती हैं, कोई लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं. वहीं इसका जूस भी पिया जाता है. आज हम आपको बताएंगे पालक का जूस पीने के फायदे और इसे बनाने का तरीका.

पालक का जूस कैसे बनाएं ( How to Make Palak/ Spinach Juice)

सामग्री

पालक के पत्ते - 2 कप

पुदीना के पत्ते - स्वादानुसार

खीरा - 1 कप

नींबू का रस - स्वादानुसार

काला नमक - स्वादानुसार

भुना जीरा पाउडर - आधा चम्मच

पानी - जरूरत के हिसाब से

कैसे बनाएं

क्योंकि पालक का स्वाद थोड़ा कसैला होता है इसलिए इन चीजों को साथ में मिलाकर बनाने से इसका स्वाद बेहतर होगा. तो चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका.

पालक का जूस बनाने के लिए सबसे पहले पालक और पुदीने के पत्ते को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें. अब एक बाउल में पानी गर्म करें और उसमें पालक के पत्तों को डालकर थोड़ी देर के लिए उबाल लें. अब एक मिक्सर में पालक, पुदीने के पत्ते और खीरा डालकर पेस्ट तैयार कर लें. अब एक गिलास में जूस निकालें और ऊपर से काला नमक और जीरा पाउडर डालकर मिक्स करें और इस जूस को फ्रेश ही पिएं.

पालक का जूस पीने के फायदे ( Spinich/Palak Juice Benefits)

पालक के जूस का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिल सकती है.

पालक में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो पाचन में में मदद करता है और इसके नियमित सेवन से कब्ज या अपच जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है.

पालक में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है.

पालक में आयरन भी पाया जाता है, जो लो हीमोग्लोबिन वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहता है.

पालक का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है और स्किन ग्लोइंग दिखती है.

पालक खाते समय किन बातों का रखे ध्यान

पालक का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है लेकिन किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है. कच्चे पालक में ऑक्सेलेट पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों को शरीर में अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं. इसलिए आप पालक को हमेशा पकाकर खाएं.

