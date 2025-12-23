विज्ञापन
सावधान! आपकी कोल्ड ड्रिंक कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं? दिल्ली पुलिस ने पकड़ी नकली पैकेजिंग की बड़ी फैक्ट्री

हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, जिसकी नई पैकिंग की जा रही थी. बोतलों पर नए बारकोड लगाए जा चुके थे और नई एक्सपायरी डेट के साथ उन्हें बाजार में बेचने की पूरी तैयारी थी.

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जो एक्सपायर्ड और पुराने खाने-पीने के सामान को नई पैकेजिंग में बेच रहा था. ये लोग विदेशों से बेहद सस्ते दाम पर खराब और एक्सपायर हो चुका सामान मंगवाते, फिर उसे नए पैकेट में भरते, नई एक्सपायरी डेट, नया बारकोड और नया दाम लगाकर बाजार में उतार देते थे.

क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर मंगेश कश्यप के मुताबिक, उनकी टीम के एसीपी अनिल शर्मा को इनपुट मिला था कि सदर बाजार इलाके में नकली और खराब हो चुके खाद्य पदार्थों की दोबारा पैकेजिंग की जा रही है. सूचना के बाद एक टीम बनाई गई और गोदाम पर छापा मारा गया. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. वहां हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, जिसकी नई पैकिंग की जा रही थी. बोतलों पर नए बारकोड लगाए जा चुके थे और नई एक्सपायरी डेट के साथ उन्हें बाजार में बेचने की पूरी तैयारी थी.

इतना ही नहीं, वहां हजारों किलो बेबी फूड यानी शिशु आहार भी मिला. यानी लालच में ये लोग बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे थे. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली और री-पैकेज किया गया सामान बरामद किया, जिसमें शामिल है.

  • शिशु आहार और बेबी प्रोडक्ट
  • चॉकलेट
  • कोल्ड ड्रिंक और ज़ीरो शुगर ड्रिंक
  • चॉकलेट बिस्किट
  • महंगे केचअप
  • चिप्स और वेफर
  • दूसरे रोज़मर्रा के खाने-पीने के सामान

यानी वो हर चीज़, जो रोज़ हमारे और आपके घरों तक पहुंचती है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने देखा कि एक शख्स बेहद आराम से बारकोड चिपका रहा था और एक्सपायरी डेट बदल रहा था. पूछताछ में उसने खुद की सैलरी सिर्फ 15 हजार रुपये बताई। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है.

जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा रैकेट मुंबई में बैठे एक मास्टरमाइंड के इशारे पर चल रहा था. वहीं, शख्स विदेशों से एक्सपायर्ड और खराब सामान मंगवाकर दिल्ली भेजता था, जहां उसकी नई पैकेजिंग करवाई जाती थी. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों को बाउंड डाउन किया गया है. जांच अभी जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नकली सामान किन-किन बाजारों, मॉल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका था. यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ का है.

