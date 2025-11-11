1 दिन में कितने बादाम और अखरोट खाने चाहिए, जानिए यहां सही जवाब

Badam aur akhrot kaise khayen : बादाम और अखरोट खाना (almond and akhrot health benefits) सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं. ये दोनों 'सुपरफूड्स' हैं जो दिमाग को तेज करते हैं, दिल को स्वस्थ (how to keep heart healthy) रखते हैं और आपको एनर्जी से भर देते हैं. लेकिन इन्हें खाने का सही तरीका और सबसे जरूरी सही मात्रा क्या है, इसको लेकर लोगों के दिमाग में हमेशा सवाल उठता है. आज इसी का जवाब आगे आर्टिकल में जानेंगे, ताकि आप इन दोनों का सही लाभ उठा सकें...

1 दिन में कितने बादाम खाएं - How many almonds can you eat in a day?

अगर आप अपनी सेहत को अच्छी रखना चाहते हैं, तो एक दिन में 5 से 8 बादाम खाना सबसे बेहतरीन माना जाता है.

1 दिन में 2 अखरोट खाएं

बादाम से भी ज्यादा जरूरी है अखरोट की मात्रा पर ध्यान देना. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे दिल और दिमाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं.

रोजाना आपको 2 पूरे अखरोट ही खाने चाहिए. इससे खाने पर शरीर में फैट की मात्रा बढ़ सकती है.

दरअसल, बादाम और अखरोट दोनों में अच्छी मात्रा में कैलोरी और फैट होता है. अगर आप इन्हें ज्यादा खाएंगे, तो आपका वजन बढ़ सकता है.

बादाम और अखरोट कैसे खाएं - How to eat almonds and walnuts

इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह छीलकर खाएं. भीगे हुए बादाम पचने में आसान होते हैं और उनके पोषक तत्व शरीर को भरपूर मिलते हैं. ये आपके दिमाग और त्वचा (स्किन) के लिए शानदार होते हैं.

अगर आप कसरत (एक्सरसाइज) ज्यादा करते हैं या आप बच्चे हैं, तो आप यह मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं.

अगर आप वजन कम कर रहे हैं, तो डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.

हर दिन 5 से 8 भीगे हुए बादाम और 2 भीगे हुए अखरोट खाएं. बस इतना काफी है. यह सही मात्रा आपको फिट रखेगी और आपके शरीर को जरूरी ताकत देगी. अपनी डाइट में इन्हें शामिल करें और फर्क खुद महसूस करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)