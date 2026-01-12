Anti Aging Gut: गट हेल्थ को रखना है हेल्दी, तो खाना खाने के बाद जरूर करें ये काम

Anti Aging Gut: आज के समय में गट हेल्थ की समस्या काफी देखी जाती है. समय से पहले न सिर्फ हम अपने आप को बूढ़ा बना रहे हैं बल्कि, आप हर दिन अपने पेट को बूढ़ा भी बना रहे हैं और इसका कारण जंक फूड नहीं है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हाल ही में इंस्टाग्राम पर (dr.pals_newme) ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि हमारी कौन सी छोटी सी गलती हमारे गट हेल्थ को खराब कर रही है. पेट के लिए सबसे खराब आदतों में से एक वह है जो लगभग हर ऑफिस जाने वाला व्यक्ति करता है. खाना खाने के तुरंत बाद बैठना.

खाना खाने के तुरंत बाद बैठने के नुकसान- (Disadvantages of sitting immediately after eating food)

1. इससे आंतों की गति धीमी हो जाती है

2. खाने के बाद शुगर का स्तर बढ़ जाता है

3. पेट की चर्बी बढ़ जाती है

4. गैस और सूजन हो जाती है

खाना खाने के बाद कितनी देर वॉक करें- (How long should you walk after eating)

खाने के बाद बस 10 मिनट धीरे-धीरे चलना- विज्ञान कहता है कि इससे ग्लूकोज का संतुलन बना रहता है, पाचन क्रिया तेज होती है और आपका पेट जवान, हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है. हर किसी को इसकी याद दिलाने की जरूरत है!

खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने के फायदे- (Benefits of walking for 10 minutes after eating food)

1. पाचन-

अगर आप खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक करते हैं, तो इससे पाचन तंत्र को सक्रिय करने गैस, सूजन और एसिड रिफ्लक्स को कम करने में मदद मिल सकती है. इतना ही खाना भी आसानी से पच जाता है.

2. ब्लड शुगर-

खाना खाने के बाद वॉक करने से मांसपेशियों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. दिल-

खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मददगार है. इससे दिल को दुरुस्त रखने में मदद मिल सकती है.

4. मोटापा-

अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं, तो इससे मोटापा बढ़ सकता है. वजन को कम करने के लिए वॉक करना बेहद जरूरी है. इससे कैलोरी बर्न करने और ऊर्जा खर्च करने में मदद मिलती है.

5. बेहतर नींद-

अगर आप रात में खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करते हैं, तो इससे नीम में सुधार हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)