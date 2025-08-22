आज क्या बनाऊं: टी टाइम के लिए बेस्ट स्नैक है High Protein क्रिस्पी चिली चना रेसिपी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Crispy Chilli Chana Recipe: शाम के घड़ी में 5 बजते ही हम सब चाय पीने के लिए उतावले होने लगते हैं. क्योंकि शाम की चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि हमारे दिन की थकान को दूर करने का एक नुस्खा है, हमारे साथ तो ऐसा ही है. शाम की चाय के साथ बहुत से लोग स्नैक्स को खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी स्नैक्स खाने के शौकीन हैं और स्वाद के साथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे प्रोटीन का पॉवर हाउस कहें तो गलत नहीं होगा. हम जिस रेसिपी की बात कर रहे हैं वो चीली चना चाट है. इसे कम समय में आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें तैयार.

काबुली चना चिली क्लासिक चिकन चिली की तरह एक स्वादिष्ट शाकाहारी स्पिन है. हालांकि, यह बनाने में आसान और बनावट में क्रिस्पी होता है. स्पाइसी चटपटी चिली की ग्रेवी में लिपटे कुरकुरे चना एक स्वादिष्ट स्नैक है जिसे आप ना नहीं कह पाएंगे. इस झटपट स्नैक के लिए आपको केवल भिगोए हुए काबुली चना और इंडियन-चीनी व्यंजनों के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमित सॉस की आवश्यकता है. काबुली चना प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट नाश्ता है जो कैलोरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं.

कैसे बनाएं चिली चना रेसिपी- (How To Make Kabuli Chana Chilli)

चने को रात भर भिगो कर 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पका लें. अब एक बाउल में मक्के का आटा और सूखे मसाले डालकर तेल में तलने से पहले चने को कोट करके एक तरफ रख दें. एक पैन में तेल गरम करें, उसमें कटा हुआ अदरक-लहसुन, शिमला मिर्च, प्याज़ डालकर कुछ देर पकने दें. अब सभी आवश्यक सॉस जैसे सोया सॉस, केचप और सूखे मसाले डालें. एक बार जब सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाए, तो चना डालें, इसे एक साथ मिलाएं और आंच से उतार लें. स्प्रिंग अनियन हरी धनिया से गर्निशिंग कर गरमागरम आनंद लें.

