आज क्या बनाऊं: बचे हुए चावल से सिर्फ 15 मिनट में झटपट तैयार करें इंडो-चाइनीज स्टिर-फ्राइड रेसिपी

Chicken Burnt Garlic Fried Rice: जब समय की कमी हो या थकान की वजह से कुछ टाइम लेने वाला बनाने का मन न हो तो तब एक बाउल राइस से ज्यादा कम्फर्टिंग और सूथिंग कुछ और नहीं हो सकता है. क्योंकि चावल को किसी भी करी, सलाद, चटनी या सब्जी के साथ पेयर कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि अगर रात के चावल या दिन के चावल बच गए हैं तो आप इसका इस्तेमाल क्विक डिश बनाने में भी कर सकते हैं. जैसे, क्लासिक फ्राइड राइस और राइस इडली से लेकर राइस कटलेट और भी बहुत कुछ. तो चलिए आज हम बचे हुए चावल की एक ऐसी रेसिपी जानते हैं जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करेंगे.

क्विक, आसान और सिंपल इस इंडो-चाइनीज स्टिर-फ्राइड रेसिपी में बचे हुए चावल का इस्तेमाल किया गया है. इसमें चिकन के पीसेस, सब्जियां और एशियाई सॉस और सीज़निंग है. इतना ही नहीं इसमें बर्न लहसुन का तीखा फ्लेवर आता है.

कैसे बनाएं चिकन बंर्ट गार्लिक फ्राइड राइस- (How To Make Chicken Burnt Garlic Fried Rice)

इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें उबले हुए चावल, कुछ सब्जियां, बोनलेस चिकन चंक्स, नमक, काली मिर्च, लहसुन की कलियां और सॉस चाहिए. आप इसे या तो फ्रेश तैयार चावल के साथ तैयार कर सकते हैं या लास्ट मील के बचे हुए चावल का उपयोग कर सकते हैं. अब, आपको बस एक कढ़ाई या कड़ाही में तेल गरम करना है, उसमें कटा हुआ लहसुन डालें और एक मिनट के लिए भूनें. एक बार हो जाने पर, प्याज डालें और लाइट होने तक भूनें. उसके बाद कटे हुए चिकन के टुकड़े डालें और उन्हें 3-4 मिनट तक पकने दें. चिकन पक जाने के बाद इसमें नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें और एक मिनट तक चलाते रहें. अब इसमें चावल डालें और सभी चीजों को फिर से अच्छी तरह मिला लें. लास्ट स्टेप में चावल के ऊपर बर्न हुए लहसुन का तड़का डालना है. इसके लिए एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें कटा हुआ लहसुन डालकर गोल्डन होने तक भूनें. फिर, इसे चावल के ऊपर डालें और आपकी डिश खाने के लिए तैयार है.

