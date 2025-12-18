काम करते समय बार-बार लगती है भूख? ये 5 हेल्दी स्नैक्स हमेशा अपने पास रखें

5 Healthy snacks : ऑफिस में काम करते हुए या घर से काम करते हुए (Work from Home) बार-बार लगने वाली भूख न सिर्फ हमारा ध्यान भटकाती है, बल्कि हमारी पूरी डाइट (Diet) को भी खराब कर देती है. क्योंकि हमें सबसे पहले चिप्स, बिस्किट या चॉकलेट जैसी चीजों की याद आती है. ये जानते हुए कि ये चीजें हेल्दी नहीं हैं, हम खुद को रोक नहीं पाते और इन अन्हैल्दी चीजों को खा लेते हैं. यही बार-बार लगने वाली भूख (Craving) धीरे-धीरे हमारे वजन को बढ़ाती है और हमारे काम के फोकस को भी खत्म कर देती है.

अगर आप भी बार-बार भूख लगने से परेशान हैं, तो अब आपको अपनी डेस्क या अपने बैग में सिर्फ 5 तरह के हेल्दी स्नैक्स रखने होंगे. ये स्नैक्स न सिर्फ आपका पेट भरेंगे, बल्कि आपको जरूरी पोषण भी देंगे और वजन भी कंट्रोल में रखेंगे.

आइए जानते हैं 5 ऐसे बेस्ट स्नैक्स के बारे में

बादाम, अखरोट, काजू और सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds) हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर का बेस्ट मिक्सचर होते हैं. ये आपको तुरंत एनर्जी देते हैं और लंबे समय तक आपका पेट भरा रखते हैं. इन्हें खाने से दिमाग भी तेज काम करता है.

रोजाना 4-5 बादाम (Aalmond), 2 अखरोट (walnut) और थोड़े से कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) मिलाकर एक छोटा मिक्सचर तैयार करें और उसे अपनी डेस्क पर रखें. जब भी भूख लगे, एक चुटकी खा लें.

भुना चना प्रोटीन (roasted chana) का एक बेहतरीन स्रोत है और इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है. मखाना कैलोरी में बहुत हल्का होता है. ये दोनों मिलकर आपका पेट तो भरते ही हैं, साथ ही आपकी चबाने (Chewing) की इच्छा को भी पूरा करते हैं.

इन दोनों को थोड़े से ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च के साथ हल्का भून लीजिए. यह मिक्सचर एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. ये पेट के लिए भी बहुत हल्का होता है.

केला, सेब, संतरा या बेरीज (जैसे स्ट्रॉबेरी) नैचुरल शुगर, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं. ये स्नैक आपको तुरंत एनर्जी देता है और मीठे की तलब को भी शांत करता है.

केला एक बेहतरीन स्नैक है. आप चाहें तो सेब को छोटे टुकड़ों में काटकर अपने बैग में रख सकते हैं. ध्यान रखें कि फलों को काटकर ज्यादा देर तक न रखें.

दही में अच्छे बैक्टीरिया (Probiotics) होते हैं, जो पेट को स्वस्थ रखते हैं. ग्रीक योगर्ट में तो नॉर्मल दही से दोगुना प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों (Muscles) के लिए बहुत अच्छा है और आपको जल्दी भूख नहीं लगने देता.

दही में थोड़ा शहद, ओट्स या कुछ ताजे फल मिलाकर खाएं. यह एक कंप्लीट और पेट भरने वाला स्नैक है.

गाजर, खीरा, या शिमला मिर्च (Capsicum) जैसी सब्जियों को पतली स्टिक की तरह काटा जाता है. इनमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर बहुत ज्यादा. इसे हम्मस (छोले की बनी डीप) या पीनट बटर के साथ खाने पर हेल्दी फैट और प्रोटीन भी मिलता है.

सब्जी को धोकर स्टिक्स की तरह काट लें. इसे एक छोटे एयरटाइट कंटेनर में रखें. हम्मस या पीनट बटर का एक छोटा पैक साथ रखें. यह स्नैक सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि आपको हाइड्रेटेड भी रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)