प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल को हटाकर आ गया नट्स और सीड्स पर स्विच करने का टाइम, जानें 5 कारण

Healthy Cooking Oil Alternatives: अब वक्त आ गया है कि हम अपने किचन और डाइट में बदलाव करें. प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल की जगह नट्स और सीड्स को अपनाकर हम न सिर्फ़ स्वाद, बल्कि सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं.

Healthy Cooking Oil: लोग नट्स और सीड्स की तरफ रुख कर रहे हैं.

Healthy Eating Tips: आजकल लोग सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. खासकर खाने-पीने की चीजों को लेकर सोच बदल रही है. पहले जहां प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आम था, अब लोग नट्स और सीड्स की तरफ रुख कर रहे हैं. ये न सिर्फ हेल्दी हैं, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं. अगर आप भी अपनी डाइट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो अब समय है कि प्रोसेस्ड ऑयल को अलविदा कहें और नट्स-सीड्स को अपनाएं. आइए जानते हैं इसके 5 बड़े कारण.

नट्स और सीड्स को डाइट में शामिल करने के फायदे- (Benefits of Including Nuts And Seeds In The Diet)

1. हेल्दी फैट्स का बेहतरीन स्रोत

नट्स और सीड्स में मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं. वहीं प्रोसेस्ड ऑयल में ट्रांस फैट्स हो सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाते हैं. बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स जैसे विकल्प दिल को मजबूत बनाते हैं.

2. फाइबर से भरपूर, पाचन में मददगार

नट्स और सीड्स में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है. प्रोसेस्ड ऑयल में फाइबर नहीं होता, जिससे पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच हो सकती हैं. सुबह भीगे हुए नट्स और सीड्स खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कम लगती है.

3. वजन घटाने में सहायक

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो नट्स और सीड्स आपके लिए बेहतरीन स्नैक हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भूख को कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं. दूसरी ओर, प्रोसेस्ड ऑयल से बनी चीजें कैलोरी से भरपूर होती हैं और वजन बढ़ा सकती हैं.

4. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

नट्स जैसे बादाम और अखरोट में विटामिन E, बायोटिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं. प्रोसेस्ड ऑयल में ऐसे पोषक तत्व नहीं होते, बल्कि यह स्किन पर मुहांसे और एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.

5. बीमारियों से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट

नट्स और सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ये थायराइड, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करते हैं. प्रोसेस्ड ऑयल के लगातार सेवन से इन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

