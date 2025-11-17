विज्ञापन
सर्दियों में सुबह सबसे पहले क्या खाना चाहिए? बहुत लोग करते हैं ये बड़ी गलती

What to Eat in Winter Morning: सर्दियों में सुबह की पहली खुराक को छोटी बात न समझें. यह आपकी इम्यूनिटी, स्किन ग्लो, पाचन और एनर्जी पर सीधा असर डालती है. यहां जानिए सर्दियों में आपकी सुबह की शुरूआत किन चीजों से होनी चाहिए.

What to Eat in Winter Morning: सर्दियों में दिन की शुरूआत सोच-समझकर करनी चाहिए.

Foods to Eat on Empty Stomach in Winter: सर्दियों का मौसम शरीर के लिए वरदान भी है और चुनौती भी. ठंड बढ़ते ही हमारा रूटीन बदल जाता है, नींद गहरी होने लगती है, सुबह उठने में आलस आता है और सबसे ज्यादा बदलाव हमारे खाने में दिखता है. कई लोग नाश्ता देर से करते हैं, कोई गरम-गरम चाय सबसे पहले पी लेता है, तो कुछ लोग भूखे पेट ही दिन शुरू कर देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सुबह उठते ही पहली चीज क्या खानी है, इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी, पाचन और पूरे दिन की एनर्जी पर पड़ता है? और अक्सर लोग यहीं सबसे बड़ी गलती कर देते हैं. सर्दी में शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है.

ऐसे में सुबह की शुरुआत ऐसी चीज से होनी चाहिए जो पेट को धीरे-धीरे गर्म करें, पाचन को जगाए और डिहाइड्रेशन से बचाएं. लेकिन, दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग खाली पेट चाय, कॉफी या तीखी-तली चीजें खाकर अपनी सेहत की शुरुआत ही गलत कर देते हैं. आइए समझते हैं सुबह सबसे पहले क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए.

सर्दियों में सुबह की शुरूआत क्या खाकर करें? | What Should You Eat to Start Your Morning in Winter?

1. सबसे पहले गुनगुना पानी, लेकिन इसमें ये चीजें मिलाना भूलते हैं लोग

सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना आपके शरीर के लिए चमत्कार जैसा काम करता है. यह पेट को गर्म करता है, रात भर जमा टॉक्सिन फ्लश करता है और कब्ज से राहत देता है. लेकिन, बहुत लोग सिर्फ सादा पानी पी लेते हैं और सोचते हैं कि बस इतना काफी है. जबकि सर्दियों में आप इसमें एक चुटकी दालचीनी, आधा नींबू या 2–3 भिगोए हुए किशमिश मिलाएं तो इसका असर दोगुना हो जाता है. ये तीनों चीजें शरीर को हीट भी देती हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं.

2. खाली पेट चाय वाली गलती, ये शरीर को तुरंत डिहाइड्रेट करती है

सर्दियों में ज्यादातर लोग सुबह उठते ही गरम चाय पी लेते हैं, पर यह सबसे सामान्य और सबसे बड़ी गलती है. खाली पेट चाय पेट का pH बिगाड़ देती है, एसिडिटी बढ़ाती है और पूरे दिन भूख कम कर देती है. अगर आपको चाय पीनी ही है तो इसे नाश्ते के बाद या कम से कम गुनगुना पानी पीने के 30 मिनट बाद लें.

3. सुबह सबसे पहले खाएं हीट-फूड, ये पूरे दिन गर्माहट देता है

सर्दियों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो धीरे-धीरे ऊर्जा दें और हाथ-पांव की ठंडक को कम करें. भिगोए हुए बादाम या अखरोट खाएं, 2 खजूर, 1 चम्मच चिया सीड्स गुनगुने पानी में, गुड़ का छोटा टुकड़ा, काला चना (रातभर भिगोया हुआ). ये फूड्स शरीर में सस्टेन्ड एनर्जी बनाते हैं, जिससे ठंड कम लगती है.

4. सर्दियों में फलों की शुरुआत, लेकिन खाली पेट गलत फल मत खाइए

बहुत लोग सुबह-सुबह संतरा या मौसमी खा लेते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में ये एसिडिक फल खाली पेट ठंडक बढ़ाते हैं और गैस भी कर सकते हैं. अगर खाली पेट फल खाना ही है तो केला, सेब या पपीता सबसे अच्छे विकल्प हैं. ये पेट को शांत रखते हैं और विटामिन भी देते हैं.

5. क्या बिल्कुल नहीं खाना-पीना चाहिए?

सर्दियों में सुबह खाली पेट इन चीजों से बचें, बहुत गरम चाय या कॉफी, तली हुई चीजें, बहुत ठंडा पानी, साइट्रस फल, चॉकलेट या मिठाई. ये सभी चीजें शरीर के तापमान को तुरंत गिराती हैं या एसिडिटी बढ़ाती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

