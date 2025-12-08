विज्ञापन

रामायण के लक्ष्मण ने खरीदी थी धर्मेंद्र से ये कीमती चीज, बोले- धरम जी के साथ मैंने डील की...

रामायण के लक्ष्मण यानी एक्टर सुनील लहरी ने सुपरस्टार धर्मेंद्र की 90वीं जयंती पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. 

रामायण एक्टर सुनील लहरी ने धर्मेंद्र से खरीदा था अपार्टमेंट
नई दिल्ली:

रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर सुनील लहरी ने दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र से खरीदी एक चीज का खुलासा किया. उन्होंने ही मैन की 90वीं जयंती पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आज भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता आदरणीय धर्मेंद्र देओल जी के जन्मदिवस पर मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी एक छोटी सी मुलाक़ात उनके साथ जिसमें मुझे उनका आशीर्वाद पाने का अवसर प्राप्त हुआ देखिए... इस पोस्ट में एक्टर सुनील लहरी धर्मेंद्र से हुई छोटी सी मुलाकात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं. 

धर्मेंद्र से सुनील लहरी ने खरीदी थी ये चीज

वीडियो में सुनील लहरी कहते हैं, प्रणाम दोस्तों. आज मेरे और हम सबके प्यारे श्री धर्मेंद्र देओल जी का जन्म दिवस है. दुर्भाग्यवश कुछ दिनों पहले हमने उनको खोया है. बहुत से लोगों ने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं. मैं भी अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. हालांकि मेरी कोई पहचान नहीं थी उनसे परन्तु मैं उनसे मिल चुका हूं. आशीर्वाद भी पा चुका हूं. 

रामायण एक्टर को धर्मेंद्र ने दिया था अपना आशीर्वाद

आगे उन्होंने कहा, जिस अपार्टमेंट में जिस घर में मैं रहता हूं वह मैंने उन्हीं से खरीदा था. सनी जी के साथ मैंने मोलभाव किया. धरम जी के साथ मैंने डील की और मिसेज धरम जी यानी प्रकाश कौर से मैंने एग्रीमेंट पर साइन लिए. यहां तक कि मैं पूरी फैमिली को मिल चुका हूं. सभी बहुत ही अच्छे और बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही संस्कारी लोग हैं. जब मैं धरम जी के साथ डील करने गया अपने अपार्टमेंट की तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन रहेगा तो मैंने कहा मैं तो उन्होंने मुझे बहुत सफलता के लिए आशीर्वाद दिया और मिठाई खिलाई.

धर्मेंद्र ने सुनील लहरी को लगाया गले

आगे एक्टर ने कहा, वो नहीं जानते था कि मैं कौन हूं क्या करता हूं. तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो तो मैंने उनसे कहा, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया. और अपना आशीर्वाद दिया. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. उनको सदगति दे और वह जहां कहीं भी हों खुश रहें. यही मेरी भगवान से प्रार्थना है. जय श्री राम. इस वीडियो के जरिए फैंस भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं और पोस्ट पर हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं. 
 

