अगर करीना कपूर ने खा ली ये चीज तो भागना पड़ेगा अस्पताल! सैफ अली खान ने खोला था राज

करीना कपूर अपनी फिटनेस और स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. इसके अलावा उनके खाने-पीने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. अब कपूर खानदान से हैं तो जाहिर सी बात है कि कि खाने की शौकीन तो होंगी ही फिर चाहे वेज हो या नॉनवेज. वैसे करीना प्रो-वेजिटेरियन हैं. खाने की चॉइस को लेकर वो बड़ी ही बेफिक्र हैं अपना खाना इंजॉय करती हैं लेकिन एक चीज है जिससे वो दूर ही रहती हैं. खाने के मामले में करीना खुद को एक चीज से दूर रखती हैं और वो चिकन या मटन नहीं बल्कि सी फूड है. करीना कपूर से जुड़ा ये खुलासा उनके पति सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में किया था.

खाने कि किस चीज से दूर भागती हैं करीना कपूर ?

सैफ अली खान ने बताया कि उनकी पत्नी करीना कपूर को प्रॉन्स से एलर्जी है. करीना प्रॉन्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं और इसे खाने पर उन्हें तकलीफ होती है इसलिए वो इससे दूर ही रहती हैं. करीना ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया का अलग-अलग तरह का खाना खाया है. लेकिन उन्हें घर का बना खाना सबसे बेहतर लगता है. उन्होंने कहा, जब मैं घर पर होती हूं तो सिंपल खाना खाती हूं. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है लेकिन मुझे वो बेहद कीमती लगता है. सैफ और मैंने घर पर खाना बनाना भी शुरू किया है और हमें इसमें बहुत मजा आता है.

सास शर्मिला टैगोर से लेती हैं इंस्पिरेशन

करीना बताती हैं कि उनका सास शर्मिला टैगोर भी उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन हैं. उन्होंने कहा, वे हर तोरी और घीया खाती हैं. सिम्पल घर का खाना ही उनकी डाइट है.