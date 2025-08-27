विज्ञापन
किस विटामिन की कमी से मुंह में छाले होते हैं? ये 5 चीजें खाने से जल्दी दूर हो जाएगी कमी

Which Vitamin Causes Mouth Ulcers: मुंह में छाले होना एक आम समस्या है, जो कभी भी किसी को भी हो सकती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण विटामिन की कमी भी हो सकती है? चलिए जानते हैं किन विटामिन की कमी से मुंह में छाले हो सकते हैं.

Which Vitamin Causes Mouth Ulcers: मुंह में छाले होना एक आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है, जो खाने-पीने, बोलने और मुस्कुराने तक को मुश्किल बना देती है. अक्सर लोग इसे गर्मी या पेट की गड़बड़ी से जोड़ते हैं. लेकिन, असल में इसके पीछे विटामिन की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है. खासकर विटामिन B12, B2, फोलिक एसिड और विटामिन C की कमी से मुंह में छाले हो सकते हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ खास चीजें खाने से इन विटामिन्स की कमी को जल्दी पूरा किया जा सकता है. यहां जानिए कौन-से विटामिन की कमी से छाले होते हैं और कौन-सी 5 चीजें खाने से यह परेशानी जल्दी दूर हो सकती है.

कौन-से विटामिन की कमी से होते हैं मुंह में छाले? - (Vitamin B12, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin B2)

विटामिन B12 इसकी कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और मुंह में छाले हो सकते हैं.

फोलिक एसिड (विटामिन B9) यह विटामिन सेल्स की मरम्मत में मदद करता है. इसकी कमी से छाले और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

विटामिन C यह विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और घावों को जल्दी भरने में मदद करता है. इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन और छाले हो सकते हैं.

विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) यह त्वचा और मुंह की कोशिकाओं को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसकी कमी से होंठों पर दरारें और मुंह में छाले हो सकते हैं.

ये 5 चीजें खाने से जल्दी दूर हो जाएगी विटामिन की कमी

1. दही और छाछ

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को सुधारते हैं और विटामिन B की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं. रोजाना एक कटोरी दही खाना फायदेमंद होता है.

2. पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

इनमें फोलिक एसिड और विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है. पालक का सूप या सब्जी खाने से छालों में राहत पाई जा सकती है.

3. अमरूद और नींबू

ये विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं. अमरूद को कच्चा खाएं या नींबू पानी पिएं, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और छाले जल्दी ठीक होंगे.

4. अंडा और दूध

अंडे और दूध में विटामिन B12 होता है. रोजाना एक अंडा और एक गिलास दूध पीने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है.

5. बादाम और मूंगफली

इनमें विटामिन B2 और हेल्दी फैट्स होते हैं जो त्वचा और मुंह की कोशिकाओं को हेल्दी रखते हैं. मुंह के छालों से राहत पाने के लिए मुट्ठी भर बादाम खाना फायदेमंद है.

मुंह के छाले सिर्फ बाहरी समस्या नहीं हैं, बल्कि यह शरीर के अंदर की पोषण संबंधी कमी का संकेत भी हो सकते हैं. खासकर विटामिन B12, B9, B2 और C की कमी से ये परेशानी होती है. अगर आप सही खानपान अपनाएं और ऊपर बताई गई चीजों को रोजाना खाएं, तो छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं और दोबारा नहीं होंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

