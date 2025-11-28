दूध से भी ज्यादा होता है इन 2 चीजों में Calcium, बिना दूध पिए भी हड्डियां हो सकती हैं मजबूत, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया

Dudh se jyada kisme hota hai calcium: नेशनल काउंसिल ऑफ एजिंग (National Council of Aging) के मुताबिक 50 की उम्र के बाद लोग तेजी से अपनी बोन डेंसिटी खोने लगते हैं, जिसके कारण आस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेनिया का जोखिम बढ़ जाता है. इससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि मेनोपॉज के कारण बोन लॉस के चांसेस 20 प्रतिशत बढ़ जाते हैं. इसलिए 30 की उम्र की बाद आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिसमें कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी, मैग्निशियम, विटामिन जैसे मिनरल्स भी मौजूद हों. क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर हड्डी और मसल्स को मजबूत करती हैं. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर 2 ऐसे ड्रिंक्स शेयर किए हैं जिसमें दूध से तीन गुना कैल्शियम होता है. ऐसे में जो लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये 2 चीजें कमाल साबित हो सकती हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं.

श्वेता शाह ने इंस्टा पर शेयर वीडियो में कैल्शियम के लिए धनिया पुदीना और सहजन की फलियों का जूस पीने की सलाह दी है.

ताजे हरे धनिया और पुदीना के पत्तों को पीसकर ड्रिंक तैयार कर लीजिए. इस पेय में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं.

सहजन की फलियों में मिनरल्स और विटामिन (Vitamin Rich food) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. कैल्शियम (kisme hota hai sabse jyda calcium) के साथ सहजन में पोटैशियम, आयरन और मैग्निशियम जैसे तत्व भी भरपूर होते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने वीडियो में बताया है कि जिन लोगों को बोन डेंसिटी की दिक्कत या आस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, उन्हें 2 ड्रमस्टिक खाना चाहिए. इसके अलावा आप इसका सूप भी बनाकर पी सकते हैं. सिर्फ चार महीने सहजन की डंडी को नियमित डाइट में शामिल कर लेते हैं, तो फिर हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें दूर करने में पूरी मदद मिलेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)