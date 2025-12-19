मांसपेशियों में बार-बार आ रहे हैं क्रैंप तो संभल जाइए, कैल्शियम की कमी से ये बीमारियां भी हो सकती हैं

Calcium Ki Kami Me Kya Kare: कैल्शियम शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मांसपेशियों की कार्यप्रणाली, दिल की धड़कन और नसों के सही काम के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ऐसे में अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो कई तरह ही बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. आज के समय में गलत खान-पान और बदलते लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग कैल्शियम के कमी का शिकार हैं. कई लोग इसे सामान्य कमजोरी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? यह आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं. आइए यहां समझते हैं कैल्शियम की कमी क्यों होती है और इसके क्या लक्षण हैं?

कैल्शियम की कमी क्यों होती है?

दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और अन्य कैल्शियम से भरपूर चीजें न खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है. विटामिन D कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप धूप में कम रहते हैं या विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम सही तरीके से काम नहीं कर पाता. बढ़ती उम्र साथ शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. जरूरत से ज्यादा चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीने से कैल्शियम शरीर से बाहर निकलने लगता है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में क्यों सूज जाती हैं हाथ और पैरों की उंगलियां? ऐसे मिलेगी राहत

कैल्शियम की कमी के लक्षण

हड्डियों में दर्द: लंबे समय तक कमर, घुटनों और पीठ में दर्द का कारण शरीर में कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है. मांसपेशियों में क्रैम्प्स: अगर आपको पैरों और हाथों मांसपेशियों में बार-बार क्रैम्प्स या दर्द की समस्या हो रही है, तो यह कैल्शियम ले कमी के कारण हो सकता है. थकान: बिना ज्यादा मेहनत या काम किए अगर आपको थकान महसूस हो तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है. दांत: दांतों का टूटना या मसूड़ों में दर्द महसूस होना भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)