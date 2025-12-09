तुलसी के पत्ते खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Tulsi Ke Fayde In Hindi: तुलसी जो विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम, जिंक, क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकती है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाते हैं तो इम्यूनिटी, पेट, सर्दी और खांसी जैसी दिक्कतों से से छुटकारा पा सकते हैं, यहां जानें किन लोगों को जरूर खानी चाहिए तुलसी.

रोज सुबह तुलसी के पत्ते खाने से क्या होता है?

दिल: तुलसी में पाए जाने वाले तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है. दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी तुलसी फायदेमंद है.

पाचन: तुलसी के पत्ते पाचन रसों को सक्रिय करते हैं, जिससे खाना जल्दी पच जाता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, पेट फूलना और अपच से राहत मिल सकती है. अगर आप पेट से परेशान रहते हैं, तो इन पत्तों को चबा सकते हैं.

इम्यूनिटी: तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हैं, अगर आप बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं तो रोजाना इन पत्तों को चबाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं, जिससे वायरल इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम और बुखार होने की संभावना कम की जा सकती है.

स्ट्रेस: तुलसी में पाया जाने वाला एडाप्टोजेन तनाव कम करने में मदद कर सकता है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों को चबाते हैं तो मन को शांत रखा जा सकता है, नींद बेहतर आ सकती है और रोजमर्रा के मानसिक तनाव से राहत पाई जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)