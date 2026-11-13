महाराष्ट्र मंत्रालय की कैंटीन में गुजराती व्यंजनों की धूम, क्या मेन्यू से गायब हो गए कांदेपोहे, जानें क्या-क्या किया गया शामिल

महाराष्ट्र मंत्रालय की कैंटीन के मेन्यू को लेकर इन दिनों सियासी और प्रशासनिक गलियारों में जबरदस्त चर्चाओं का बाजार गर्म है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रालय के उपाहारगृह में अब महाराष्ट्रीयन पारंपरिक नाश्ते की जगह गुजराती व्यंजनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं मेन्यू से क्या हटाया गया है और क्या शामिल किया गया है.

गुजराती पकवानों को किया गया शामिल

नई रेट लिस्ट में शामिल 54 व्यंजनों की सूची में मूंग ढोकला, सफेद ढोकला और कच्छी दाबेली जैसे गुजराती पकवानों को खास जगह दी गई है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र की पहचान माने जाने वाले कांदेपोहे को मेन्यू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

हालांकि, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कैंटीन के मैनेजर दिलीप शिंदे ने सामने आकर इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की. उनका कहना है कि पोहा, चाय और कॉफी के दाम पहले से ही तय हैं, इसलिए नई दरों के परिपत्र में उनका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पोहा अब भी मेन्यू का हिस्सा बना हुआ है.

लेमन टी और ग्रीन टी परोसने की तैयारी

इस पूरे बदलाव के पीछे राज्य सरकार का वह फैसला बताया जा रहा है, जिसमें मंत्रालय और विधानभवन की कैंटीन में सेहतमंद और पौष्टिक भोजन परोसने की बात कही गई थी. चर्चा है कि मंत्रिमंडल और सरकारी बैठकों में अब समोसे, वड़ापाव और भजिया जैसे तले हुए स्नैक्स की जगह लेमन टी और ग्रीन टी परोसने की तैयारी है.

दक्षिण भारतीय व्यंजनों की भी भरमार

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस नई सूची में सिर्फ गुजराती ही नहीं, बल्कि पुणेरी मिसल, शेगांव कचोरी और कोथिंबीर वड़ी के साथ-साथ पालक इडली, मूंग इडली और मसाला डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजनों की भी भरमार है.

अलग-अलग कीमत चुकानी होगी

दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि कैंटीन में एक ही व्यंजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से अलग-अलग कीमतें वसूली जाएंगी, जिसे लेकर कर्मचारियों के बीच नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है.

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