बेंगलुरु से गोवा के बीच 13 नवंबर से दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन ! हासन, सकलेशपुर,  कारवार समेत होंगे 12 स्टेशन

Yeshwantpur Madgaon Vande Bharat Express Launch Date: बेंगलुरु और गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा सामने आया है. दरअसल, भारतीय रेलवे बेंगलुरु के यशवंतपुर से गोवा के मडगांव के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है. हफ्ते में 6 दिन चलने वाली यह सेमी हाईस्पीड ट्रेन करीब 13 घंटे 20 मिनट में अपना सफर पूरा करेगी. वहीं, वापसी में गोवा के मडगांव से बेंगलुरु के यशवंतपुर के लिए चलने वाली ट्रेन नंबर 26656 अपना सफर 12 घंटे 55 मिनट में पूरा करेगी. यशवंतपुर-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन इसी हफ्ते 13 नवंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है.

यह ट्रेन बेंगलुरु के यशवंतपुर से निकलकर कर्नाटक के तटीय इलाकों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पश्चिमी घाट के रास्तों से होते हुए गोवा के मडगांव पहुंचेगी. इस नई ट्रेन के शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों राज्यों के बीच बिजनेस और कैजुअल ट्रैवल करने वाले यात्रियों का समय भी बचेगा.

ट्रेन नंबर 26655 यशवंतपुर से मडगांव का टाइमटेबल

यशवंतपुर से रवानगी: सुबह 07:35 बजे

सुबह 07:35 बजे श्रवणबेलगोला: 09:03 09:05 बजे

09:03 09:05 बजे हासन: 09:38 09:40 बजे

09:38 09:40 बजे सकलेशपुर: 10:20 10:22 बजे

10:20 10:22 बजे सुब्रह्मण्य रोड: 12:40 12:42 बजे

काबाका पुत्तूर: 13:25 13:27 बजे

13:25 13:27 बजे मंगलुरु जंक्शन: 15:05 15:15 बजे

15:05 15:15 बजे उडुपी: 16:20 16:22 बजे

16:20 16:22 बजे कुंडापुरा: 16:38 16:40 बजे

16:38 16:40 बजे मुकांबिका रोड बिंदूर: 17:20 17:22 बजे

17:20 17:22 बजे मुरुदेश्वर: 18:00 18:02 बजे

18:00 18:02 बजे गोकर्ण रोड: 19:00 19:02 बजे

19:00 19:02 बजे कारवार: 19:45 19:47 बजे

19:45 19:47 बजे मडगांव आमद: रात 20:55 बजे

ट्रेन नंबर 26656 मडगांव से यशवंतपुर

मडगांव से रवानगी: सुबह 08:20 बजे

सुबह 08:20 बजे कारवार: 09:03 09:05 बजे

09:03 09:05 बजे गोकर्ण रोड: 09:48 09:50 बजे

09:48 09:50 बजे मुरुदेश्वर: 1 1:00 11:02 बजे

1:00 11:02 बजे मुकांबिका रोड बिंदूर: 11:20 11:22 बजे

11:20 11:22 बजे कुंडापुरा: 11:48 11:50 बजे

11:48 11:50 बजे उडुपी: 12:18 12:20 बजे

12:18 12:20 बजे मंगलुरु जंक्शन: 13:50 14:00 बजे

13:50 14:00 बजे काबाका पुत्तूर: 14:43 14:45 बजे

14:43 14:45 बजे सुब्रह्मण्य रोड: 15:28 15:30 बजे

15:28 15:30 बजे सकलेशपुर: 17:30 17:32 बजे

17:30 17:32 बजे हासन: 18:13 18:15 बजे

18:13 18:15 बजे श्रवणबेलगोला: 18:43 18:45 बजे

18:43 18:45 बजे यशवंतपुर आमद: रात 21:15 बजे

हफ्ते में 6 दिन मिलेगी सेवा