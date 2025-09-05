विज्ञापन
क्या खाने-पीने से चेहरे पर ग्लो आता है?

Foods For Glowing Skin: आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको डाइट में शामिल करने से स्किन ग्लो कर सकती है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई चीजें

ग्लोइंग स्किन कैसे पाएं | Glowing skin food list

Foods For Glowing Skin: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ, चमकदार और हेल्दी दिखे. जिसके लिए लोग तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका समाधान आपके किचन में ही मौजूद है. जी हां, हेल्दी स्किन के लिए सिर्फ बाहर से देखभाल करना ही काफी नहीं होता, बल्कि स्किन को अंदर से भी ठीक रखना भी जरूरी है. बता दें, जो आप खाते हैं उसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको डाइट में शामिल करने से स्किन ग्लो कर सकती है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई चीजें.

Face Ko Kaise Chamkaye | Glowing Skin Tips | Glowing Skin Ke Liye Kya Khaye

चेहरे पर तुरंत ग्लो लाने के लिए क्या लगाएं?

हल्दी: हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो स्किन को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो हल्दी वाला दूध या हल्दी चाय को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. 

फल: मौसमी फल जैसे पपीता, संतरा, अमरूद, सेब और कीवी विटामिन सी से भरपूर होते हैं. इनका सेवन स्किन को साफ और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

पानी: साफ और चमकदार स्किन पाने के लिए बेहद जरूरी है त्वचा को हाइड्रेट रखना. रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से न केवल स्किन ग्लो करेगी, बल्कि ड्राई भी नहीं होगी.

नट्स: सीड्स और नट्स जैसे बादाम, अखरोट और चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई का अच्छा सोर्स है.  इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर आप स्किन को सॉफ्ट और यंग बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

