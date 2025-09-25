हमेशा दिखने चाहते हैं जवां, तो बिल्कुल न खाएं ये 5 चीजें

Foods That Age you Faster: हर कोई चाहता है कि वह हमेशा जवान, ताजगी से भरा और एनर्जेटिक दिखे. चाहे चेहरे की चमक हो या शरीर की फुर्ती जवानी का असर हर जगह दिखना चाहिए. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी उम्र को तेजी से बढ़ा सकती हैं? जी हां, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपकी त्वचा, बालों और शरीर की उम्र को समय से पहले ही बढ़ा देते हैं. अगर आप सच में हमेशा जवां दिखना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों को तुरंत अपनी डाइट से बाहर कर दीजिए.

जवां दिखने के लिए इन चीजों से करें परहेज (Avoid These Things to Look Younger)

1. शक्कर

शक्कर शरीर में ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया को बढ़ाती है, जिससे त्वचा की कोलेजन टूटने लगती है. इससे झुर्रियां, ढीली त्वचा और उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं. शुगरी ड्रिंक्स, मिठाइयां, केक और पैकेज्ड स्नैक्स से बचें.

ये भी पढ़ें: इस फल का पत्ता जड़ से खत्म कर सकता है पेट के रोग, पाचन की शिकायत वालों के लिए वरदान से कम नहीं

2. फ्राइड फूड

तले हुए खाने में ट्रांस फैट होता है, जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है. इससे त्वचा बेजान दिखती है और बाल कमजोर हो जाते हैं. समोसे, पकौड़े, चिप्स और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजों से दूरी बनाएं.

3. सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स

इनमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कोई पोषण नहीं होता. ये शरीर को डीहाइड्रेट करते हैं, जिससे त्वचा की चमक चली जाती है. इसके अलावा ये इंसुलिन लेवल को बिगाड़ते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है.

4. प्रोसेस्ड मीट (जैसे सॉसेज, बेकन)

इनमें नाइट्रेट्स और प्रिज़रवेटिव्स होते हैं, जो शरीर में सूजन और टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं. इससे त्वचा डल हो जाती है और शरीर जल्दी थकने लगता है. अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो ताजे और बिना प्रोसेस किए हुए विकल्प चुनें.

ये भी पढ़ें: क्या नवरात्रि में बेसन से बनी चीजें खा सकते हैं? जानें ये सात्विक आटा है या नहीं

5. व्हाइट ब्रेड और मैदा

मैदा और रिफाइंड कार्ब्स शरीर में शक्कर की तरह ही असर करते हैं. ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं. इसके कारण त्वचा की लोच कम होती है और उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी दिखते हैं.

तो क्या खाएं जवां दिखने के लिए?

ताजे फल और सब्जियां

नट्स और बीज (जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स)

ओमेगा-3 से भरपूर चीजें (जैसे अलसी, मछली)

भरपूर पानी और हर्बल टी

होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, रागी

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)