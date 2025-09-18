पार्टी से पहले पार्लर जाना है मुश्किल? सिलबट्टे पर ही बना डालो ये पेस्ट, पहले इस्तेमाल में ही चमकने लगेगा फेस

How To Get Instant Party Glow: किसी भी पार्टी या फंक्शन से पहले हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा ग्लो करे, लेकिन हर बार पार्लर जाना संभव नहीं होता. ऐसे में अगर घर बैठे सिर्फ किचन की दो चीजों से ही हफ्तेभर टिकने वाला निखार मिल जाए तो? आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज दास ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है, जो आपके चेहरे को पार्लर से भी ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग बना सकता है.

किचन के नुस्खे क्यों असरदार हैं? | Why Kitchen Remedies Work?

किचन में मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स त्वचा को बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पोषण देते हैं. ये स्किन-फ्रेंडली होते हैं और महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती.

नुस्खे की सामग्री | Ingredients

बादाम.

दही.

(जरूरत के हिसाब से मात्रा लें).

कैसे बनाएं फेस पैक? | Method

बादाम को सिलबट्टे पर पानी की मदद से बारीक कूट लें.

इस पेस्ट में 1 चम्मच दही मिलाएं.

पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें.

फिर ठंडे पानी से धो लें.

असर हफ्तेभर तक चेहरे पर दिखेगा.

बादाम के फायदे | Benefits of Almond

विटामिन E और हेल्दी फैटी एसिड से भरपूर.

स्किन को गहराई से पोषण देता है.

ड्राईनेस कम करता है.

झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करता है.

दही के फायदे | Benefits of Yogurt

लैक्टिक एसिड से स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है.

डेड स्किन हटाकर चेहरा फ्रेश बनाता है.

टैनिंग कम करता है और ठंडक पहुंचाता है.

स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

