विज्ञापन

पार्टी से पहले पार्लर जाना है मुश्किल? सिलबट्टे पर ही बना डालो ये पेस्ट, पहले इस्तेमाल में ही चमकने लगेगा फेस

अगर पार्लर जाने का समय न मिले, तो बादाम और दही का ये आसान फेस पैक चेहरे पर इंस्टेंट निखार ला सकता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज दास के मुताबिक, इसे हफ्ते में 1-2 बार लगाने से स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग और यंग दिखेगी.

Read Time: 2 mins
Share
पार्टी से पहले पार्लर जाना है मुश्किल? सिलबट्टे पर ही बना डालो ये पेस्ट, पहले इस्तेमाल में ही चमकने लगेगा फेस
सिलबट्टे पर बनाओ बादाम का पेस्ट, पहले इस्तेमाल में हफ्ते भर चमकेगा चेहरा

How To Get Instant Party Glow: किसी भी पार्टी या फंक्शन से पहले हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा ग्लो करे, लेकिन हर बार पार्लर जाना संभव नहीं होता. ऐसे में अगर घर बैठे सिर्फ किचन की दो चीजों से ही हफ्तेभर टिकने वाला निखार मिल जाए तो? आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज दास ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है, जो आपके चेहरे को पार्लर से भी ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग बना सकता है.

किचन के नुस्खे क्यों असरदार हैं? | Why Kitchen Remedies Work? 

किचन में मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स त्वचा को बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पोषण देते हैं. ये स्किन-फ्रेंडली होते हैं और महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती.

Latest and Breaking News on NDTV

नुस्खे की सामग्री | Ingredients

  • बादाम.
  • दही.

(जरूरत के हिसाब से मात्रा लें).

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं फेस पैक? | Method

  • बादाम को सिलबट्टे पर पानी की मदद से बारीक कूट लें.
  • इस पेस्ट में 1 चम्मच दही मिलाएं.
  • पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें.
  • फिर ठंडे पानी से धो लें.
  • असर हफ्तेभर तक चेहरे पर दिखेगा.

बादाम के फायदे | Benefits of Almond

  • विटामिन E और हेल्दी फैटी एसिड से भरपूर.
  • स्किन को गहराई से पोषण देता है.
  • ड्राईनेस कम करता है.
  • झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करता है.

दही के फायदे | Benefits of Yogurt 

  • लैक्टिक एसिड से स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है.
  • डेड स्किन हटाकर चेहरा फ्रेश बनाता है.
  • टैनिंग कम करता है और ठंडक पहुंचाता है.
  • स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Almond Yogurt Face Pack, Instant Glow Hack, DIY Party Skin Care, Natural Facial At Home, Chehre Par Instant Glow Kaise Laye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com